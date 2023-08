L’aristocratie internationale de la drag à Fierté Montréal – 10 aout

Le jeudi 10 août 2023, le spectacle Drag Superstars a réuni sur scène la royauté mondiale de l’art de la drag en un spectacle grandiose animé par Rita Baga.



Bien que l’entrée sur le site a été retardé de près de 2 heures (pour n’ouvrir que vers 19h), à cause de l’orage électrique qui a traversé la ville, le spectacle très attendu a débuté comme prévu à 20h devant une foule enjouée (pour ne pas dire en délire), qui a grandi toute la soirée.



Sur la scène, on a retrouvé plusieurs participant·e·s issu·e·s des différentes franchises de RuPaul’s Drag Race comme Jimbo, Icesis Couture, Aquaria, Yvie Oddly, Heidi N Closet, Alexis Mateo, Envy Peru, Drag Couenne, Kerry Colby, Marcia, Marcia, Marcia Vanessa von Cartier, Vanity Milan, Océane Aqua-Black, ainsi que bien d’autres artistes drags kings en vogue — Will Charmer, Landon Cinder, Johnny Jones ou des drags fluides, comme Heaven Genderfuck. Toustes se sont donné.e.s entièrement sur scène au grand plaisir de la foule qui en redemandait constamment.



À la mi-temps du spectacle, on a eu droit à un moment attendrissant où, Hugo, le conjoint de Gisèle Lullaby, gagnante l’an dernier de Canada’s Drag Race, l’a demandé en mariage après la prestation de cette dernière. Ce qui a fait dire à Rita Baga, maitresse de cérémonie, qu’on pouvait maintenant présenter Gisèle, comme «journaliste d’enquête, femme du peuple… et fiancée».



À l’animation, Rita Baga a été sans fautes, alliant présentation des artistes, promotion de spectacles ou événements à venir et le rappel de l’actualité récente en lien avec la montée de la droite et les mouvements anti-drags et anti-trans en Amérique, ainsi que l’importance de soutenir les commerces LGBTQ du Village — qui a besoin d’amour —où un très grand nombre de reines sont en spectacle le reste de l’année.



Poursuivant la tradition entamée par sa mère-drag, Mado Lamotte, Rita portait de nouvelles robes à chacune de ses apparitions.



Le spectacle s’est terminé avec un numéro de groupe de près de 15 minutes, en hommage à l’icône qu’est Madonna.