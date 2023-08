Roger Thibault, du premier couple gai à s’unir civilement au Québec, est mort

Roger Thibault, un des conjoints de la première union civile au Québec est décédé vendredi soir à l’âge de 77 ans. Son mari, Theo Wouters, nous l’a annoncé par courriel samedi. Le septuagénaire souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Le couple aurait célébré son 50e anniversaire de rencontre en décembre prochain.

Le 18 juillet 2003, Roger Thibault (qui avait alors 58 ans) et Theo Wouters (qui avait 60 ans à l’époque), de Pointe-Claire, devenaient les deux premiers Québécois à profiter de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de la loi autorisant l’union civile entre deux personnes du même sexe. Ils se sont unis au Palais de Justice de Montréal. Notons que le mariage lui-même est de compétence fédérale au Canada et que le mariage ne fut légal partout au Canada qu’en 2005.

Diverses personnalités et groupes ont tenu à exprimer leurs condoléances sur le réseau social.

Archives de FUGUES

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Roger Thibault par un message de Theo la nuit dernière», a réagi Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence sur Facebook, samedi, lors qu’il a appris le décès Je ne peux qu’être triste de cette nouvelle. Alors que nous sommes en pleines festivités dans le cadre de Fierté Montréal / Montréal Pride, il est important de se souvenir que des personnes comme Roger et Théo ont marqué l’histoire de la communauté LGBTQ du Québec en ayant été le premier couple gai à s’unir légalement en Amérique du Nord, partageant ainsi les mêmes droits et obligations que les autres couples. »

«Ce fut un très grand honneur pour nous d’avoir connu et accompagné Roger Thibault dans sa lutte, avec son mari Theo Wouters, contre des actes de crimes haineux et de harcèlement homophobe commis à leur égard dans leur quartier à Pointe-Claire,» a publié Fo NIemi du Center for Research-Action on Race Relations (CRARR). «Merci, Roger, de votre courage, de vos convictions et de votre lutte inspirante pour le droit d’aimer librement, l’égalité et la dignité»,

Roger et Theo avaient été fait Citoyens d’honneur de la Ville de Montréal en mai 2023. La mairesse, Valérie Plante, avait souligné dans une publication sur Facebook que «ces hommes sont des exemples de persévérance, de résilience et d’amour. Par leur mariage, ils ont contribué à faire de Montréal une ville plus ouverte et inclusive.»

Avant de s’unir…

Avant de devenir le premier couple uni civilement, les deux hommes résidant de la ville de Pointe-Claire, étaient devenus connus pour leurs démêlés avec leur voisin homophobe. Et une année avant leur union (en 2002), ils avaient discuté avec notre journaliste André C. Passiour du secret de la longévité de leur relation.

C’est lors d’un staff party du piano-bar La Rose Rouge (coin Mackay et de Maisonneuve) que Roger et Theo se rencontrent un soir de décembre 1973. «D’ailleurs, cela fait 29 ans (au milieu de 2002) qu’on s’obstine sur la date, parce que l’un dit qu’on s’est rencontré le 22 décembre et l’autre dit le 23, donc on célèbre deux fois, mais on a bien du plaisir», de dire Roger. Theo venait de terminer une relation avec un gars et il était sorti avec des amis. Quant à Roger, il venait de divorcer de sa femme et sortait donc pour s’amuser un peu. «J’ai vu ce gentleman qu’était Theo, j’ai été vers lui sans hésitation et on ne s’est pas laissé depuis», se remémorait en 2002 Roger.

En 1973, Roger travaillait comme photographe au département de biologie de l’Université de Montréal, institution pour laquelle il travaillait en 2002. Theo, lui, était arrivé de Hollande, en 1969, pour œuvrer dans le domaine de la haute couture à Montréal et confectionnait des chapeaux de fourrure. Quelques mois après leur rencontre, en mai 1974, ils prenaient un appartement au centre-ville. «On ne se posait pas de questions, on partageait vraiment tout sans se demander qu’est-ce qui appartenait à qui», dit-il. Le couple a donc vécu des jours heureux dans ce milieu gai de l’ouest de la ville.

En 1974, ils achètent leur maison à Pointe-Claire et passent des mois à la rénover. Ils y habitent toujours, pas très loin d’un certain voisin, mais cela, c’est une autre histoire bien moins heureuse.

Avant leur récente visibilité, ils menaient donc une vie joyeuse mais discrète, étaient présents dans des partys et des soupers privés donnés par des gais vivant une vie plus cachée mais active. Cette vie, le couple la regrette un peu. «C’était une drôle de vie en ce temps-là, évoque Roger. La vie gaie était moins publique qu’aujourd’hui, mais elle était très dynamique. J’ai vu des soupers fabuleux, avec de la coutellerie en argent et plein de bouffe. C’était extraordinaire. Les gais étaient plus cachés, plus discrets, mais donnaient des partys chez eux. Et il y avait beaucoup de monde. À travers ce genre de réseau, les gens se rencontraient et s’invitaient plus souvent que maintenant, je crois…»

Événement marquant de leur vécu, ils étaient présents lors de la descente de police au bar Buds, en mars 1984. Curieusement, les hommes originaires de l’étranger, comme Theo et les touristes, ont priés de quitter les lieux de la descente, alors que Roger fut arrêté et a passé la nuit en prison. «C’est une chose qui ne s’oublie pas», disait-il en entrevue, en 2002.



Le secret de la longévité de leur couple? «On est des amis, des complices dans la vie, en plus d’être des amants, indique M. Thibault. Ce qui est important, c’est le respect, la liberté de l’autre. Il ne faut pas être l’esclave de l’autre ou être suspicieux. Il faut se donner une certaine liberté.»