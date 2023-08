La tournée Werq the World dans la métropole en août

Avis aux adeptes de RuPaul’s Drag Race ! La tournée Werq the World sera de passage dans la région métropolitaine, le jeudi 17 août 2023. Préparez-vous, vos drag queens préférées vont faire vibrer la Place Bell de Laval.

Ce spectacle en tournée mondiale est doté d’un budget de production imposant. Il vous permettra de rencontrer et de (re)découvrir avec originalité quelques reines de l’univers du RuPaul’s Drag Race. Disponible sur Crave et OUTtv au Canada, ainsi que sur Netflix et WOW, RuPaul’s Drag Race nous fait notamment pénétrer dans les coulisses de la culture drag, entre humour et témoignages poignants.

La populaire télé-réalité, dont le succès ne fait qu’augmenter chaque année depuis 15 ans, a donné naissance à une dizaine de franchises locales, dont Drag Race France, Drag Race Belgique et la populaire Canada’s Drag Race. Il n’est donc pas surprenant que la série soit devenue culte et qu’elle ait donné naissance à une tournée mondiale permettant aux fans de rencontrer en personne ces vedettes de la drag.

Dans l’édition 2023 de la tournée Werq the World, la plus récente reine de la franchise originale et d’anciennes compétitrices doivent choisir dans entre le monde réel et une version dystopique futuriste virtuelle de la réalité. Sur scène on pourra donc apprécier, en personne, l’incroyable Sasha Colby, qui a remporté la compétition de la saison 15 du Rupaul’s Drag Race à la suite d’une bataille épique pour le prix de 200 000 $US. Modèle et activiste transgenre, Sasha Colby a commencé à faire de la drag il y a 20 ans. Elle est considérée comme une légende de la scène drag et des concours de beauté aux États-Unis, dont le concours Miss Continental qu’elle a remporté en 2012.

On retrouvera également à ses côtés, entre autres, Asia O’Hara (Rupaul’s Drag Race, saison 10), Daya Betty (Rupaul’s Drag Race, saison 14), Kandy Muse (Rupaul’s Drag Race saison 13 et Rupaul’s Drag Race – All Stars, saison 8), Lady Camden (Rupaul’s Drag Race, saison 14) et Naomi Smalls (Rupaul’s Drag Race saison 8, Rupaul’s Drag Race – All Stars, saison 4 et Rupaul’s Drag Race : Vegas Revue). Une des finalistes de la 15e édition de Rupaul’s Drag Race, Mistress Isabelle Brooks, sera également de la partie. « Je suis très excitée et nerveuse, mais prête », confie d’ailleurs Miss Isabelle Brooks quelques jours avant que ne débute la tournée.

Sasha Colby Rupaul’s Drag Race Saison 15

« L’art de la drag, c’est toute ma vie. Maintenant que je peux partir en tournée pour le faire, c’est énorme pour moi et j’ai bien hâte de partager la scène avec cet ensemble de reines légendaires… Et il y aura aussi quelqu’un qui s’appelle Sasha Colby. Je pense que c’est une… nouvelle. (Rires.) »

Entre épreuves de danse, de lipsynch sur de la musique en playback, de chant et de comédie, il faudra s’accrocher, c’est certain, dans ce défilement de talents. Les drames et émotions à fleur de peau seront au rendez-vous. Les producteurs de Werq the World 2023 promettent un show explosif et époustouflant, mêlant des lypsynchs incarnés de manière vibrante, de la danse et des acrobaties. Un spectacle réinventé avec de bonnes vibes en perspective, où l’inattendu et le spectaculaire seront de mise !

INFOS | La Place Bell est située à côté de la station de métro Montmorency et pas très loin de la station de la Concorde. Si vous vous déplacez à partir de Montréal en métro, le titre de transport à vous procurer est le Tous modes AB, tant à l’aller qu’au retour.

https://vossevents.com/werq-the-world-tour

— Article publié le 17 juillet 2023