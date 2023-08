Chanter sous la douche pour ouvrir les esprits…

Alors que le Festival Fierté Montréal battait son plein début août, un jeune réalisateur canadien, George Karkour, lançait sur YouTube, The Shower Song avant que le film prenne le chemin des festivals de films queer. Tout comme l’extra-terrestre dans le film, vous avez sûrement eu envie de tasser les manifestants anti-LGBT d’un coup de tentacule lors du défilé !

Ce court métrage musical de dix minutes tourne autour des rêveries et des aventures chantantes d’un homme espiègle sous la douche, interprété par le réalisateur, qui s’est clairement entouré d’une équipe de talent.

À travers l’humour et l’hyperbole, le projet aborde des sujets de société de plus en plus d’actualité, comme le sexisme, l’homophobie/transphobie, la santé mentale et la cruauté envers les animaux. Pour le réalisateur, «l’activisme peut conduire au progrès social, c’est-à-dire à l’ouverture des esprits», explique-t-il. «Pour moi, des projets créatifs comme The Shower Song / La Chanson sous la douche peuvent diffuser des idéologies progressistes dans le monde entier sans être assommant. Et c’est une conviction qui nous est chère».

Pour visionner ce court métrage :

Si vous êtes une personne progressiste qui estime que le sexisme, l’homophobie et la transphobie existent toujours autour de nous et que vous rêvez d’un monde meilleur où règnent la paix, l’amour et la coexistence, vous apprécierez probablement cette expérience audiovisuelle créée par George Karkour.

Le plaisir supplémentaire de tout cela est que le projet a été filmé à Montréal (dans de nombreux lieux qu’on reconnait, comme la Place des Festivals) à travers une lentille aquatique, qui reproduit le langage de l’eau. En prime. on y apercoit les drags Barbada de Barbades et Victoire De Rockwell !

Avec The Shower Song, George Karkour, voulait communiquer des pensées et des valeurs multiples, «mais si je veux que le public en ressorte avec une seule, c’est que nous devons faire de notre mieux, pour invoquer et exprimer le plus grand bonheur humainement possible, avec le temps limite dont nous disposons. La vie est courte. II faut aussi faire le bien, et ne jamais baisser les bras. Pour tous les talents participants qui ont cru en moi et dans le projet, ce fut un pur privilège de travailler avec des artistes d’une telle envergure. »

INFOS | The Shower Song – Réalisé par OK George! Studio



