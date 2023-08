Hommage à Zïlon au Festival M.A.D.

Le Festival M.A.D., anciennement connu sous le nom de Festival Mode et Design, rendra hommage au grand Zïlon qui s’est éteint récemment. Collaborateur du Festival à travers les années, il a ébloui les festivaliers en créant sur place des vêtements mode et en réalisant des peintures en direct.

Hommage à Zïlon : une soirée mémorable

En ouverture du Festival, le jeudi 24 août à 17h, Geneviève Borne, complice de Zïlon, honorera ce dernier par la lecture de « Mon Punk à moi », son poème poignant dédié à son ami. Elle présentera ensuite le segment envoûtant Roméo et Juliette » de Prokofiev de Montréal Symphonique sublimé par l’art de Zïlon. Ce sera suivi d’une rétrospective en images de la carrière du prolifique artiste.

Un conteneur zïlonisé

En 2011, Zïlon a transformé en direct sur le site du Festival un conteneur dans lequel il a tenu salon. Ce conteneur fait son grand retour cette année à l’entrée du site, dans la section dédiée à l’art, où des créateurs émergents mettront leur talent à l’œuvre en peignant des monolithes. Le Festival rend donc hommage au parrain des muralistes, des graffeurs et autres artistes urbains en redonnant vie à ce conteneur bien spécial. Véritable capsule temporelle et stylistique, le conteneur fait voyager dans l’univers de Zïlon en donnant l’occasion aux festivaliers de contempler différentes œuvres qui démontrent son génie et sa grande polyvalence.

Grand amoureux de la mode, Zïlon a exécuté en direct au Festival des créations époustouflantes au fil des années. Il a notamment apporté sa touche particulière au tailleur blanc que portait Geneviève Borne sur la passerelle, en utilisant sa fameuse peinture fluo en aérosol. Autre création mémorable: la robe-cape dramatique, sculptée sur scène en 2014 par la designer Elisa C-Rossow, peinte par Zïlon et portée par sa muse Geneviève Borne!

«Zïlon a marqué à tout jamais l’histoire du Festival», explique-t-on par la voie d’un communiqué. «Lui rendre hommage, allait de soi!»

À propos du Festival M.A.D.

Le Festival M.A.D. (Mode, Arts et Divertissement) célèbre l’expression de soi par l’entremise de la mode, des arts, du divertissement et de la créativité culturelle. Fondé, produit et réalisé par le M.A.D. Collectif, ce rendez-vous unique propose une programmation gratuite entourant l’art urbain, la mode, le divertissement et la musique. Chaque année, de nombreux artistes émergents, designers canadiens, détaillants et icônes internationales y partagent leur art et leur vision avec le grand public. Véritable plateforme urbaine, cet événement est la plus grande célébration du genre à ciel ouvert en Amérique du Nord. Plus de 500 000 festivaliers y sont attendus cette année.

INFOS | Le Festival M.A.D. aura lieu du 24 au 27 août 2023 à la place des Festivals et en ligne. Pour plus d’informations sur le Festival et sa programmation complète, il faut visiter le site Web officiel.