L’Allemagne adopte un texte sur «l’autodétermination du genre»

Le gouvernement allemand a adopté ce mercredi 23 août 2023 un projet de loi visant à « faciliter le changement de genre et de prénom à l’état civil pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires » par simple déclaration, à l’instar donc d’autres pays européens comme la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, l’Espagne ou le Danemark.

Le texte, contesté dans les rangs conservateurs et transphobes, doit encore être soumis au Parlement. Il devrait remplacer une précédente législation datant des années 1980 qui considérait la transidentité comme une maladie psychique.

Pour les moins de 14 ans, seuls les parents ou tuteurs pourront engager une procédure. Au-delà, et jusque 18 ans, ils pourront le faire seuls mais toujours avec le consentement des parents, faute de quoi un tribunal devra décider. Un temps de réflexion est également prévu. Ce n’est qu’après trois mois que le changement sera validé dans l’état civil.

Une nouvelle demande éventuelle pour rechanger de genre ne sera possible alors qu’après un an, afin de « garantir le sérieux de la demande ».