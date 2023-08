The Exotico fait briller la communauté LGBTQ+ dans la lutte mexicaine

ll y a quelques années, un documentaire nous faisait découvrir la figure légendaire de Cassandro, The Exotico! Ce célèbre lutteur gai mexicain a maintenant droit à son propre film biographique, où il est interprété par Gael Garcia Bernal.

Réalisé par Roger Ross Williams Cassandro sera offert dès le 22 septembre sur Amazon Prime Video et si on se fit à la bande-annonce, on aura droit à des costumes extravagants et une histoire poignante.

Jeune homosexuel qui adore la lutte, Saul Armendariz décide de se créer un personnage de ring sous le pseudonyme de Cassandro. Dans la bande annonce, on voit le jeune homme y découvrant une communauté LGBTQ+ qui tente de s’entraider dans ce milieu très masculin. Ils se font appeler “los exoticos” et Cassandro met alors un point d’honneur à les faire accéder au rang de vainqueurs, statut qui leur était refusé jusqu’ici.

La bande-annonce oscille entre drame social intimiste sur la réalité vécue par Saul, ainsi que le rejet qu’il subit d’abord, et le film de sport épique.

Au côté de Bernal, on retrouve le chanteur Bad Bunny vedette du reggaeton, déjà vu au cinéma dans Bullet train.