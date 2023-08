Pour le plaisir des mots: la 29e édition du Festival international de littérature!

Depuis sa création en 1994, le Festival international de littérature (le FIL) a su présenter et rendre hommage à plus de 5 000 écrivain·e·s et artistes et cette 29e édition poursuit cette tradition avec, dans la foulée, plusieurs événements touchants plus particulièrement la communauté LGBTQ.

Du 20 au 30 septembre 2023, la littérature y sera mise en lumière sous plusieurs formes : lectures publiques, analyses, hommages, performances ainsi que mises en lecture, en image et en musique. À travers cette très riche programmation, certains événements sont plus particulièrement à signaler.

Les 20 et 21 septembre, la fabuleuse Catherine Ringer (du défunt groupe Les Rita Mitsouko) présente un hommage à l’œuvre à la fois poétique et sensuelle d’Alice Mendelson dans un spectacle d’ouverture intitulé L’érotisme de vivre.

Les 24 et 26 septembre, une mise en lecture de l’excellent roman de Kevin Lambert Que notre joie demeure est présentée par Angela Konrad qui dirige quatre interprètes (Lise Roy, Marie-Thérèse Fortin, Ariane Castellanos, Ralph Prosper) à travers les méandres de la décadence et l’entre-soi des privilégiés de ce monde.

Qu’on leur donne le chaos (Crédit : Hugo B. Lefort)

Les 26 et 27 septembre, c’est l’occasion de découvrir Qu’on leur donne le chaos, un texte coup de point de l’artiste non binaire Kae Tempest qui pénètre dans les affres d’une nuit lancinante où sept insomniaques font face à la vacuité et à la violence d’un monde qui les dépasse. Une mise en lecture de Luce Pelletier interprétée par Mikhail Ahooja, Christophe Baril, Charlène Beaubien, Émilie Bibeau, Schelby Jean-Baptiste, Isabelle Miquelon et Cynthia Wu-Maheux.Q

Les inconditionnels de Colette ne voudront certainement pas manquer Le vent respire pour toi dans lequel l’auteur Yergo propose une prémisse à la fois surprenante et intrigante : qu’en serait-il si Colette vivait à Montréal en 2023? C’est l’incomparable Macha Limonchik qui donne voix à la célèbre et scandaleuse autrice queer.

Finalement, le 30 septembre, le festival propose une seconde édition de son bal littéraire, qui connut un succès jubilatoire l’an dernier, dans lequel cinq écrivaines et écrivains, simplement équipé·e·s d’une liste de leurs chansons préférées, doivent élaborer une fable commune. Avec Dominiq Hamel au contrôle des platines, c’est l’occasion de découvrir une œuvre surprenante et déjantée issue de l’imaginaire musical de Guillaume Corbeil (également à la direction artistique), Martin Faucher, Lula Carballo, Sarah Berthiaume ainsi que d’un collaborateur de Fugues, Samuel Larochelle.

Info : Pour tous les détails sur les dates, les salles de spectacle ainsi que l’achat des billets : https://festival-fil.qc.ca/