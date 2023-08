Une pléthore d’activités pour la 19e Fête Arc-en-ciel de Québec

Pour une 19e édition, l’Ancienne capitale accueille cette célébration de la Fierté, la deuxième en importance au Québec après Montréal et c’est peu dire. Organisée par l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, la Fête Arc-en-ciel de Québec se déroulera du 31 août au 4 septembre, soit lors du week-end de la fête du Travail. Une pléthore d’activités attend les festivaliers et festivalières, qui ne sauront où donner de la tête cette année tellement il y a d’activités.

Bien sûr, il ne faut pas rater la marche de solidarité, le 3 septembre. En plus des spectacles avec de grand.e.s artistes d’ici est d’ailleurs, la Fête Arc-en-ciel propose une série de conférences pour nous aider à mieux comprendre la diversité des genres et des orientations sexuelles. Voici donc quelques temps forts de cette édition 2023 parmi la constellation d’activités présentées, cette année, par TD et Québecor.

Jeudi 31 août

On commence ce festival, le 31 août, par plusieurs événements comprenant Glam à l’honneur, au resto TUMI avec, entre autres, Barbada, Gabry Elle et Jojo Bones, mais il y a également le Queer Party, mettant en vedette Kendall Gender, Juiceboxx, Océane Aqua-Black ou encore Adriana, pour ne nommer que celles-ci, et ça se passe au bar Le Drague.

Vendredi 1er septembre

On inaugure la scène Banque TD à la place d’Youville, dès 18 h, avec à l’animation Katia Lévesque accompagnée par le DJ White Fatigue.

Puis, la soirée Icônes à 20 h en éblouira plusieurs. Joël Legendre animera cette soirée qui verra monter sur l’estrade les Nathalie Simard, Brigitte Boisjoli, Véronique Claveau, Éléonore Lagacé et Julien Charbonneau. En première partie se tiendra un hommage à la diva Madonna par nul autre que Jimmy Moore qui célèbre ses 25 ans de carrière cette année, avec plus de 1000 spectacles.

Du côté des spectacles intérieurs, le Palais Montcalm a donné Carte blanche à Narcisse, un groupe électro-pop qui proposera une soirée aux saveurs queers et festives, avec Fabien Piché (danseur contemporain), Les Butchs Médiévales alias Lé Aubin et Camille Léonard (théâtre), ainsi que Xavier Gould (poésie).

À 22 h, vous aurez le choix entre deux shows de drags d’envergure : The Best Dolls of All mettra en vedette, au bar St-Matthew’s, Océane Aqua-Black, Alix de Courcy, Mary J. Kay, Jacky DiBella, Aliss Love et Ruby Keene; pour leur part, Sasha Baga, Adriana et plusieurs autres vous attendront au bar Le Drague, pour le spectacle Girl Groups.

Samedi 2 septembre

Pourquoi ne pas commencer la journée en beauté avec vos enfants (ou vos neveux et nièces), si vous en avez, avec la merveilleuse Barbada de Barbades et L’heure du conte ! De 10 h à 11, au Palais Montcalm, 100 personnes auront la chance d’assister à la lecture d’un conte qui intéressera grand.e.s et petit.e.s. Ce n’est pas la première fois que l’Alliance Arc-en-ciel propose une heure du conte, la drag « Victoria Rockwell l’avait fait, le 13 mai dernier, au Saint-Suave Librairie-Café, et ce fut un franc succès », rappelle Nicolas Caron, responsable des communications de la Fête Arc-en-ciel.

Ensuite, dès 11 h et jusqu’à 16 h, la rue Saint-Jean s’animera avec la Journée communautaire. « C’est un de nos plus gros événements. À l’heure actuelle, on enregistre environ 30 inscriptions, mais d’habitude il y a toujours entre 40 et 50 groupes communautaires et organisations qui tiennent des kiosques », ajoute Nicolas Caron. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir des organismes communautaires LGBTQ+ locaux et québécois, des entreprises et des commerçant.e.s allié.e.s de nos communautés.

De plus, le P’tit marché sera également présent avec la coopération de la SDC Saint-Jean.

Si vous êtes des « Gaymers », il ne faudra pas rater, toujours le 2 septembre, l’enregistrement devant public du balado LGBTQ-Geek, de 13 h à 17 h, où l’on abordera la place des LGBTQ+ dans l’industrie des jeux vidéo, par exemple. « On sait qu’il y a chez les jeunes une clientèle qui s’intéresse aux jeux vidéo et qui ne se sentent pas nécessairement interpellé.e.s par les spectacles ou autres événements. On a prévu ici des sujets qui vont les concerner et les attirer », explique Nicolas Caron.

En soirée, la place d’Youville brillera sous les paillettes des drag queens avec le spectacle Supernova (à partir de 19 h), animé par Barbada. Défileront sous les projecteurs les Tynomi Banks (Canada’s Drag Race-CDR S1), Kiara (CDR S1), Soa de Muse (Drag Race France S1), Pythia (CDR S2), Kimmy Couture (CDR S3) ainsi que Denim.

Dimanche 3 septembre

Soyez en forme parce que vous voudrez assister à plusieurs événements… D’abord, présenté par la Coalition des familles LGBT+, il y aura une activité familiale au parc Berthelot, de 10 h à 12 h 30.

Puis, de 11 h à 16 h, le Marché queer rassemblera artistes, artisan.e.s et commerçant.e.s de la communauté sur la rue Saint-Jean. L’ensemble vocal Les Nanas et Djembés Québec animeront également la rue.

Puis, rendez-vous à la place d’Youville puisque, sous le coup de 13 h, la Marche de solidarité se mettra en branle avec une multitude d’organismes communautaires et de personnalités. « C’est une marche authentique de mobilisation de la communauté et pour les droits des personnes LGBTQ+ », rappelle le responsable des communications de la Fête Arc-en-ciel. « On invite vraiment tout le monde à y participer. On y attend certainement plus de 3 000 participant.e.s cette année. »

Après cette marche, il y a toujours le Marché queer. Pour l’occasion, plusieurs artisan.e.s et commerces locaux célébreront la diversité directement sur la rue Saint-Jean. Joaillerie, peinture, entreprise écoresponsable et bien plus seront au rendez-vous afin de vous faire découvrir leurs produits. E

t on vous permettra de vous détendre en vous déhanchant, en dansant et en tapant des mains avec le spectacle Groove & Glamour, à thématique disco, à la place d’Youville. Foxxy Lexxy Brown, IGAnne, Jojo Bones, La Gladu, Lady Boom Boom (CDR S3), Rock Bière, RV Métal et Scarlett Paris Evans vous enchanteront avec leurs prestations. Le tout sera animé par Gabry Elle. C’est à 19 h.

Dans le but de démystifier et de rassembler les communautés 2SLGBTQ+, des conférences sous le thème Ensemble : une série de discussions sur le commun des communautés 2SLGBTQ+ seront présentées gratuitement en collaboration avec EY à la place d’Youville les 2 et 3 septembre, ainsi qu’au Saint-Suave Librairie-Café le 4 septembre. Au programme : entrepreneur.e.s queers de la ville de Québec, table ronde sur les réalités des personnes trans, présentation d’un rapport d’étude sur les enjeux de la communauté lesbienne par le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ), ainsi qu’une table ronde sur les collectifs queers et leur importance.

« Nous sommes très fiers de cette édition de la Fête Arc-en-ciel et de la nouvelle collaboration avec l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec et Air Transat, entre autres, qui nous permet d’offrir aux gens ces grands spectacles avec des artistes de renom à la place d’Youville. Nous sommes très contents de les compter parmi nos commanditaires cette année […] », conclut Nicolas Caron.

INFOS | Bien entendu, cela n’est qu’un survol des multiples activités.

Pour suivre toute la programmation, il faut consulter : fetearcenciel.ca