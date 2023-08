L’Amoure Looks Something Like You selon Éric Noël

Programmation qui démarre en force au Théâtre Denise-Pelletier avec la création du comédien et dramaturge Éric Noël, L’Amoure Looks Something Like You, pour un voyage intérieur, mais comme l’amour se décline de façon singulière selon chacun.e, Éric Noël a eu l’idée de confier à 10 comédien.ne.s d’horizons différents — on dirait aujourd’hui de la diversité — le soin de s’approprier son texte et de lui apporter ses propres couleurs.



Le confinement a eu ses mauvais côtés, mais aussi ses bons coups. Profitant de cet arrêt sur image de nos propres vies, il a permis à des artistes, comme Éric Noël, de faire le point sur leur propre carrière tout en menant à bien des projets laissés en suspens. « C’est avant tout une commande, je devais produire un monologue bien plus court que ce qu’il est devenu et cherchant un sujet, je me suis rendu compte que dans les réflexions qui naissaient en raison du confinement, je m’intéressais en parallèle à l’histoire d’un rorqual dans le Saint-Laurent, explique Éric Noël, en suivant ses aventures sur le site du Centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac (CIMM). De là est née l’idée de cette histoire d’amour improbable entre un être humain et le cétacé, et de parler de ce qui nous arrivait en temps de pandémie, mais à travers un autre prisme. »

Éric Noël / Crédit Gabrie LeCouturier

Cette histoire est l’occasion à peine détournée des thèmes qui sont chers à l’auteur-comédien depuis toujours. Éric Noël se définit aujourd’hui comme non binaire, ce qui a été une libération pour lui. « En me reconnaissant et en m’acceptant comme non binaire, je n’avais plus à me poser de questions sur mon identité de genre, avance le comédien, à savoir si j’étais un homme ou une femme, je pouvais enfin passer à autre chose et je me suis senti plus libre dans l’expression de ce que j’étais. »



Et, bien évidemment, le texte fait une part belle à toutes ces questions sur le genre, d’où l’idée que d’autres voix s’approprient le texte. « Je voulais aussi établir comme un dialogue avec nos communautés au-delà des barrières de genre, de sexe, mais aussi d’origines, continue Éric Noël. Et j’ai fait appel à 10 autres interprètes, avec qui je n’avais jamais travaillé, et pour la moitié que j’ai découvert au moment des auditions. Je savais que le texte résonnerait de façon différente selon les voix qui le porteraient. »



Si la prémisse de L’Amoure Looks Something Like You peut sembler choquante puisqu’il est question d’une histoire d’amour interespèce entre un être humain et un animal, Éric Noël souhaite avant tout nous entrainer dans son univers imaginaire, là où effectivement, les barrières peuvent être franchies pour et aller vers l’autre, quelles que soient les différences.



Pour être en phase avec chaque comédien.ne, le texte a subi de légères adaptations afin de tenir compte du genre de chacun et d’être le plus inclusif possible. D’ailleurs, c’est volontairement qu’Éric Noël a choisi d’écrire dans le titre « Amour » avec un « e ». « Le mot amour ne veut plus souvent rien dire, conclut-il. En ajoutant un E on dérange, on remet de l’attention sur le mot, ça appelle une réflexion sur ce qu’il signifie. Amour qui devient amoures au pluriel en français est féminin, alors je me suis dit pourquoi pas au singulier. »



Selon la soirée choisie, les spectateurs.trices ne verront pas tout à fait le même spectacle, et l’on se prend à rêver d’être là chaque soir pour être surpris par une histoire en mouvement qui nous entraine aux confins de nos propres réflexions sur la manière dont nous nous définissons.

INFOS | L’Amoure Looks Something Like You du 2 août au 16 septembre 2023.

Texte et mise en scène Éric Noël. Un.e interprète différent.e chaque soir ; Vlad Alexis, Philippe Cousineau, Xavier Gould, Katia Lévesque, Éléonore Loiselle, Alex. M. Dauphin, Gabe Maharjan, Parfaite Moussouanga, Éric Noël, Cha Raoutenfeld, Émily Marie Séguin. Théâtre Denise-Pelletier, Salle Fred-Barry.

http://www.denise-pelletier.qc.ca