L’Estrie célèbre sa 11e édition de Fière la fête, du 12 au 16 septembre

Du 12 au 16 septembre 2023, Sherbrooke se peint aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la onzième édition de Fière la fête, la « pride » en Estrie, sous le thème de Se Créer Ensemble ! Ce rassemblement festif, familial et inclusif promet une panoplie d’événements pour tous les goûts et tous les publics.



Une fierté près de chez vous

Fière la fête est née en 2013 grâce à la communauté étudiante de Sherbrooke, offrant aux personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre en Estrie un événement près de chez-eux pour célébrer leurs fiertés. Organisé par une équipe 100% bénévole, en partenariat avec plusieurs organismes et comités locaux, l’événement est porté par des gens passionnés qui font partie de la communauté. L’inclusion n’est pas seulement importante dans les grands centres et des événements comme celui-ci aident à faire de la région un milieu inclusif où toustes peuvent vivre authentiquement en tant qu’elleux-mêmes! Fière la fête permet donc à la vibrante communauté 2SLGBTQAINB+ de

l’Estrie de se rassembler et de tisser des liens en invitant les régions environnantes à découvrir ce qu’elle a à offrir.



Une programmation de toutes les couleurs

Que vous soyez en famille ou entre amies ; amateur.e de musique, de bars ou de littérature

; membre de la communauté ou alliée ; la onzième édition de Fière la fête a quelque chose

pour vous! D’autres événements pourraient s’ajouter, vous êtes encouragées à suivre Fière

la fête sur les réseaux sociaux!

Le 12 septembre, pour bien débuter les festivités, vous êtes invité·es à la soirée d’ouverture

où vous pourrez assister à deux conférences qui élargiront vos horizons. Maude-Miguelle

Mercier présentera “Le poids des courbes : la pression à l’androgynie et la grossophobie

internalisée chez les personnes non-binaires” tandis que Mariana De la Rosa nous exposera

“La fluidité de genre et le queer représentés subtilement (ou pas?) dans l’opéra”.

Le lendemain, 13 septembre, nous vous invitons au concert Dualité: concert de personnages

d’opéra de Mariana De la Rosa. Avec 10 airs d’opéra, 8 personnages et 2 genres, régalezvous

d’une heure de musique et théâtre. En soirée, passez au Boquébière pour une soirée

karaoké!

La soirée littéraire Fière des mots, organisée avec Fierté littéraire, est de retour le jeudi 14

septembre. En plus des invitées d’honneur Xavier Gould et Laura Doyle Péan, un segment

micro ouvert permettra à des auteurices émergent es de prendre la scène. (Les personnes

intéressées sont invitées à garder l’oeil sur la page Facebook pour s’y inscrire!)

Le vendredi 15 septembre se tiendra le forum Génération 5+, une initiative qui permet de soutenir les milieux scolaires estriens dans la mise en place de comités LGBTQ+ et Allié.es. Le forum invite les intervenant es et les élèves de niveau secondaire et collégial à se rassembler pour des ateliers, panels, formations et moments d’échanges.

En soirée, l’organisme TransEstrie vous invite à un « drop-in » pour découvrir comment il dessert les personnes trans, non-binaires et en questionnement de l’Estrie. Vous pourrez aussi aller au Boquébière pour un 5 à 8 de la fierté! Comme la tradition le veut, la dernière journée des festivités est la plus grandiose! En matinée, venez déguster pâtisseries et café en assistant à la conférence de Jeannot Clair : « Petite histoire du queer avec l’aide de la littérature ».

Rejoignez-nous ensuite pour la journée communautaire afin de rencontrer les groupes et organismes 2SLGBTQAINB+ qui desservent la région. Pour une finale en beauté, retrouvez nous à la Marche des diversités pour brandir vos drapeaux et défiler en toute fierté!

Les festivités ne s’arrêtent pas là : terminez la semaine en grand avec un spectacle Drag Queer mettant en vedette nulle autre que la merveilleuse Gina Gates et ses invité es.

Restez informé.e.s

Ce n’est pas tout! Pour rester au courant des détails de chaque événement, vous pouvez suivre Fière la fête sur Facebook et Instagram. Nous avons hâte de vous voir!



INFOS | www.facebook.com/fierelafete & instagram.com/fiertesherbrooke

TEXTE COLLABORATION SPÉCIALE : THÉO-ROSE FRÉCHETTE