Plongée dans l’événement le plus chaud de l’été

Le 12 août dernier, la magnifique terrasse extérieure du Club La Cité, située au coin de l’avenue du Parc et de la rue Prince-Arthur, a été le lieu de convergence pour l’un des événements les plus attendus de la Fierté à Montréal : La Piscine. Sous un soleil éclatant (presque toute la journée !), la fête estivale a accueilli 1 200 participant.e.s venu.e.s célébrer l’acceptation, la diversité et la Fierté dans un environnement musical, sécuritaire et inclusif.

L’événement conçu par Jam Depaname et Jean-François Gervais a connu une croissance fulgurante, attirant pas moins de 1 200 participant.e.s passionné.e.s, contre 600 l’année précédente. L’engouement pour La Piscine a été si vif que tous les billets se sont vendus en seulement 34 minutes, confirmant la place de l’événement aquatique dans le paysage festif estival de la ville.

« On envoie un gros message d’amour à toutes les personnes qui ont assisté, partage Jam Depaname, co-organisateur de La Piscine. Nous avons travaillé toute l’année sur cet événement et nous sommes très contents et reconnaissants de l’engouement des invité.e.s lors de l’annonce de la tenue d’une nouvelle édition de La Piscine ! »

La terrasse extérieure du Club La Cité, baignée de lumière solaire, a offert une toile de fond exquise à cette journée. La piscine cristalline est devenue le point central de la fête, un havre rafraichissant où les participant.e.s pouvaient se détendre, se rafraichir et s’amuser tout en étant caressé.e.s par les doux rayons du soleil. L’événement a su équilibrer habilement les plaisirs de la musique, de la danse et de l’eau, créant une symphonie d’expériences sensorielles qui se sont fondues en une journée mémorable. Cette année, « l’événement le plus chaud de la Fierté à Montréal » a été brillamment mis en scène, avec une ambiance enflammée qui a réchauffé les cœurs et créé des souvenirs inoubliables. L’expérience musicale a en effet été l’un des points forts de La Piscine. Avec un line-up de DJ talentueux tels que K.Nox, Reid Bourgeois, Samuel Villagomez, Sandy Duperval (BLK PRL) et The

Neighbors, l’ambiance était électrique et envoûtante. Les rythmes enivrants ont ponctué les vagues d’énergie qui parcouraient la foule, créant une symbiose parfaite entre la musique, les gens et l’atmosphère ensoleillée.

En plus de cette riche brochette de DJ, les participant.e.s ont aussi eu droit à des prestations enlevantes de cinq drag queens plus pétillantes les unes que les autres : Dahlia Sin, Paolo Perfeccion, Zeino, Lady Boom Boom, Aizysse Baga et Amber Hilton, qui ont été accueillies par des applaudissements à tout rompre de la part des invité.e.s. L’aspect visuel de l’événement n’était pas en reste, avec les maillots de bain comme véritable vedette. Lors de cette journée chaude, les participant.e.s arboraient des tenues de bain audacieuses et révélatrices, rivalisant de créativité pour exprimer leur individualité. Les speedos, plus colorés les uns que les autres étaient à l’honneur, reflétant l’audace et la confiance en soi qui caractérisent La Piscine. Cet événement se transforme ainsi en une véritable vitrine de la diversité corporelle, où chaque personne peut se sentir à l’aise et belle dans sa propre peau.

Les organisateurs ont su créer une expérience unique, plaçant la convivialité et l’inclusivité au cœur de la fête. Selon Jam Depaname, l’objectif était de créer un espace où tout le monde se sentirait le bienvenu et où chacun pourrait s’amuser sans crainte de jugement. C’est d’ailleurs la notion d’inclusivité qui a donné naissance à l’événement : « Chaque année, la communauté est très enthousiaste à l’idée d’aller au T-Dance de la Fierté, qui est un day party et qui est à mes yeux l’un des partys les plus inclusifs du festival, partage Jam Depaname. Je voulais donc recréer un événement inclusif similaire, tout en y ajoutant l’élément de l’eau, parce que c’est l’été ! »

Lorsqu’on lui demande si d’autres éditions de La Piscine verront le jour dans le futur, Jam Depaname laisse entrevoir plusieurs projets : « Les idées ne manquent pas ! Nous pensons peut-être à un événement hivernal. Nous travaillons sans relâche pour améliorer nos activités, alors gardez l’œil ouvert pour l’an prochain. Peut-être pourrons-nous vous offrir un événement encore plus grand avec, qui sait, peut-être une plus grande piscine ! »