L’événement hommage à Madonna

Malgré une météo digne de l’automne — avec ses 15 degrés et une pluie battante — , un peu plus d’une centaine de «Madonnas» se sont présenté.e.s à l’événement qui rendait hommage à cette chanteuse adorée par plusieurs générations de personnes LGBTQA. Dans les circonstances, on peut parler de miracle.

Certain.e.s braves entousiastes ont même dansé sous la pluie froide pendant des heures, dans l’attente d’autres courageux·ses, motivé.e.s par un DJ et un animateur de foule. Près d’un millier de personnes, réunies sur Sainte-Catherine, ont pu profiter du spectacle gratuit de grande qualité, offert par l’impressionnant Jimmy Moore, qui nous a fait traverser les meilleurs moments de la carrière de la chanteuse avec différents looks iconiques. Jimmy Moore, qui célèbre cette année ses 25 ans de carrière, a sans contredit su se faire connaitre du monde de la nuit grâce à ses nombreuses personnifications de Madonna.

PUBLICITÉ

CRÉDIT PHOTO : PASCAL FOREST

Même si cet événement hommage à Madonna, un peu fou, n’a pas réussi à battre le record Guinness du nombre de personnes habillées en Madonna, il a réussi à changer le narratif négatif autour du Village pendant quelques semaines, et ce n’est pas rien. Bravo à l’équipe de production d’avoir créée le meilleur événement possible, en respectant toutes les contraintes liées à la sécurité d’un événement dans de telles conditions.



Abonnez-vous à notre INFOLETTRE! Prénom Nom Veuillez confirmer votre abonnement ! Les champs suivants sont manquants ou incorrects : ! Entrez votre adresse email J'accepte la politique de confidentialité de FUGUES et les conditions pour recevoir l'INFOLETTRE.