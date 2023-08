Dansez sous les étoiles au Festival TEMPÉO Danse et Musique

Six soirées inoubliables vous attendent au Festival TEMPÉO Danse et Musique ! Que vous ayez les deux pieds dans la même bottine ou que vous soyez la reine ou le roi de la danse, sautez sur la piste à ciel ouvert de l’esplanade de la Place des Arts et explorez des styles issus de différentes cultures, en compagnie de danseurs et de danseuses professionnel.le.s, de groupes de musique et de DJ qui n’ont qu’une mission : vous faire bouger !



Du 14 au 23 septembre prochain, la Place des Arts présente la cinquième édition de son festival de danse sur l’Esplanade, le Festival TEMPÉO Danse et Musique. Au total, six soirées dansantes — du Bollywood à la culture autochtone, en passant par les rythmes haïtiens, la cumbia, le disco et un plongeon dans les années 1960 — permettront à la population montréalaise de venir se déhancher sur une grande piste de danse à ciel ouvert.

Philippe Fehmiu animera ces rassemblements festifs entre artistes professionnel.le.s et le public curieux. Pas besoin de réserver, et c’est gratuit ! Chaque soirée commencera avec de la musique d’ambiance dès 18 h 30. À 19 h, les participant.e.s pourront s’initier à la danse thématique du jour, guidé.e.s avec bienveillance par des danseurs et danseuses professionnel.les. De 20 h à 21 h, tout le monde dansera ou profitera de la prestation de musicien.ne.s en direct. Ce sera ensuite au tour des meilleur.e.s DJ de la métropole de faire bouger la compagnie !

Soirée danse et musique Bollywood — Jeudi 14 septembre

Caractéristique du cinéma du même nom, cette danse mystique aux racines classiques et folkloriques indiennes déploie ses couleurs et lance la programmation du festival. Avec sa troupe Veils of Bollywood, le chorégraphe et performeur contemporain Rameez Karim fera découvrir au public les positions des mains (mudras), le travail des jambes et la théâtralité qu’il maitrise grâce à ses expériences auprès des chorégraphes les plus renommés de Bollywood. DJ Sunpreet Singh Uppal mettra la touche finale à cette soirée dynamique.

Soirée danse et musique haïtiennes — Vendredi 15 septembre

Plongez au cœur d’Haïti et de sa pluralité de danses traditionnelles ! Petwo, Ibo, Yanvaloo : la troupe EKSPRESYON, sous la direction de Régine Cadet et de Sibyl Graham, initiera les participant.e.s, avec son énergie contagieuse, à quelques-uns des rythmes les plus connus. Accompagné de musiciens de la scène haïtienne, le percussionniste hors pair et chanteur expressif Joans Attis offrira ensuite une atmosphère unique avec sa musique mariant tradition haïtienne, vaudou, rara et pop, le tout suivi de DJ Gab Padilla. Une expérience hors du commun !

Soirée danse et musique disco — Samedi 16 septembre

Pionnière de la danse disco à Montréal, Nedge « Blak Kat » Valmé enseignera les mouvements énergiques et rythmés qui caractérisent ce style. Par la suite, les membres du groupe Chanda and The Passengers, dont la chanteuse est la leader électrisante, chaufferont la fièvre de cette soirée bien « groovy » avec des sonorités funk, soul et R&B propres au disco, suivi de DJ Le Monk. Une occasion de sortir ses plus beaux atours et de briller de mille feux !

Soirée danse et musique des années 1960 — Jeudi 21 septembre

Le 21 septembre, la Place des Arts fêtera ses 60 ans, jour pour jour ! Pour l’occasion, les citoyen.ne.s sont invité.e.s à un voyage dans le temps avec la troupe Swing ‘n’ Rhythm, dirigée par Myriam Tétreault, danseuse professionnelle, qui enseignera les pas de leur danse rockabilly pétillante, unique, dynamique et colorée. Par la suite, le groupe Baby Boomer’s Band interprétera les classiques rock & roll que toustes pourront chanter et danser.

Pour clore la soirée, le sourire aux lèvres, les pépites musicales rétro se succèderont avec DJ Lucky Luc. Nostalgie garantie !

Soirée danse et musique latine — Vendredi 22 septembre

La soirée latine célébrera cette année la cumbia ! À la fois un genre musical et un style de danse folklorique colombienne, la cumbia est maintenant dansée partout en Amérique latine. Le Ballet Raices de Colombia guidera les danseurs en herbe à travers les mouvements sensuels et fluides inspirés des danses africaines. Ensuite, le groupe Bumaranga opérera sa magie avec un mélange de tambours traditionnels et de flûtes, avec une touche moderne insufflée par des instruments électriques. DJ El Heavy bouclera joyeusement cette soirée dans une ambiance festive.

Soirée danse et musique autochtones — Samedi 23 septembre

La dernière soirée du Festival TEMPÉO, Danse et Musique fera vibrer les Montréalais.e.s aux sons des artistes autochtones. La lumineuse Barbara Kaneratonni Diabo, danseuse Kanien’keha:ka (Mohawk), apprendra aux participant.e.s quelques danses culturelles autochtones, ainsi que les histoires les entourant. L’auteur-compositeur-interprète atikamekw Pako, le groupe Matten et le rappeur Shauit, tous deux Innus, uniront leurs talents le temps d’un spectacle à ne pas manquer. DJ Geronimo clôturera la soirée.

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous, sans réservation

préalable.

