La famille Plouffe renaît cet automne au Théâtre Denise-Pelletier

L’adaptation théâtrale du roman Les Plouffe, grand classique de la littérature québécoise, sera présentée pour la première fois sur scène à Montréal, du 27 septembre au 21 octobre au Théâtre Denise-Pelletier. La dramaturge Isabelle Hubert signe l’adaptation du roman de Roger Lemelin, mis en scène par Maryse Lapierre.

Succès public et critique lors de sa présentation au Théâtre du Trident à l’hiver 2020, cette coproduction a été honorée à Québec de plusieurs distinctions, dont le Prix Théâtre et le Prix AQCT, tous deux décernés pour la Meilleure mise en scène. Rappelons que Les Plouffe a été adapté à de nombreuses reprises, notamment en radioroman et en téléroman sur les ondes de Radio-Canada dans les années 1950, ainsi qu’au cinéma, par gilles Carle, en 1981. On y suit les hauts et les bas d’une famille ouvrière habitant le quartier Saint-Sauveur à Québec, dans le sillage de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1930 et 1940.

Y sont abordés des thèmes récurrents de l’époque comme le nationalisme canadien-français, le pouvoir du clergé et l’influence de la culture américaine. Plus inspirée par le roman de Lemelin que par le film de Gilles Carle, Isabelle Hubert offre aux comédiens une partition finement orchestrée que la mise en scène de Maryse Lapierre vient magnifier. La version des Plouffe proposée aux spectateurs est portée par l’énergie de la jeunesse. La famille Plouffe au grand complet vit dans un petit appartement. Tous tentent tant bien que mal de trouver leur chemin. Guillaume, le benjamin, est une future vedette du baseball. Ovide, l’intellectuel, hésite entre l’opéra et la prêtrise. Napoléon espère être heureux. Et Cécile, l’aînée, se meurt d’amour pour un homme marié.

Théophile, le père, combat l’hypocrisie, tandis que la mère, Joséphine, essaie tant bien que mal de préserver l’âme du nid familial. La pièce remet également à l’avant-scène le personnage de Denis Boucher, aspirant journaliste, l’alter ego de Lemelin dans le roman Les Plouffe.

INFOS | Les Plouffe, du 27 septembre au 21 octobre au Théâtre Denise-Pelletier

https://www.denise-pelletier.qc.ca/pieces/les-plouffe-2023/