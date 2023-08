Vous entendez l’appel de Palm Springs ?

Du 20 au 24 septembre prochain, des membres de la communauté LGBTQ+ et leurs allié.e.s afflueront du monde entier vers le désert californien pour assister à la 32e édition du plus grand et plus célèbre festival annuel de musique pour femmes queers, The Dinah.

Cette année encore, le festival promet une fois de plus une expérience inoubliable et distincte pour la communauté, un moment fort d’acceptation et de fierté dans un espace sûr, renforcé par une programmation rafraichissante mettant en évidence les visages changeants de la musique incarnant la communauté LGBTQ+ contemporaine : « Le Dinah consiste autant à célébrer notre homosexualité sans filtre et de la manière la plus authentique [qui soit], [que] d’élever les nouvelles voix queers inspirantes du moment — les idoles queers de demain — qui améliorent la vie de la communauté LGBTQ+ et de ses allié.e.s à travers le monde », déclare Mariah Hanson, fondatrice et productrice de The Dinah. C’est dans l’hôtel le plus emblématique de Palm Springs, le Margaritaville Resort and Spa, que l’évènement présentera une programmation mélangeant des têtes d’affiche grand public et queer et des talents de l’heure.

À commencer par Princess Nokia, la rappeuse new-yorkaise queer non conforme au genre qui offrira une performance à titre de tête d’affiche le samedi soir 23 septembre. Continuant à résonner à la fois dans la communauté queer et dans la musique underground, Princess Nokia a sorti son dernier microalbum, I love you but this is goodbye, en mars dernier, tout en faisant ses débuts à Coachella au printemps.

La rappeuse Doechii occupera le devant de la scène en tant que tête d’affiche le vendredi soir 22 septembre. Celle qui s’est fait connaitre en 2021 avec le succès viral de sa chanson «Yucky Blucky Fruitcake sur Tik Tok, a reçu des nominations pour un MTV Video Music Award, deux Soul Train Music Award, et le Rising Star Award de Billboard Women in Music. Puis, le vendredi soir, l’icône dance des années 90, Black Box, apportera son répertoire intemporel de succès radiophoniques stimulants au mix du Dinah.

Parmi les moments forts du week-end, il y aura sans conteste les légendaires soirées piscine du Dinah mettant en vedette une série d’artistes émergent.e.s queers galvanisant.e.s. Mentionnons l’auteure-compositrice-interprète native de LA, Phem, qui vient tout juste de terminer une tournée mondiale avec Avril Lavigne, en assurant sa première partie européenne. G Flip, batteur, chanteur et producteur non binaire né à Melbourne et basé à Los Angeles (et marié à Chrishell Stause de la série Selling Sunset) lancera les festivités du pool party le vendredi. Enfin, Xana, puissance pop montante queer et mannequin lesbienne d’origine lettone basée à New York, devenue la pop star Keeana Kee, prendra d’assaut le Pool Party du dimanche pour clôturer l’évènement de cinq jours.

Avec un répertoire impressionnant de vedettes ayant foulé son tapis rouge, et ce, sur plus de trois décennies, le Dinah a su marquer l’histoire de la culture queer, capturant année après année les pionniers et pionnières de la culture populaire. Le plus ancien festival de musique pour femmes queers s’inscrit dans la légende, depuis trois décennies, non seulement sous le signe d’une grande fête inclusive, mais avant tout comme une expérience inoubliable sous le soleil de Palm Springs. Il ne reste qu’à amener votre maillot et votre crème solaire !

INFOS | https://thedinah.com