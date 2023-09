Fugues a assisté à la première médiatique de la comédie musicale HAIR présentée par Juste pour rire à l’Espace St-Denis.

Une soirée qui fut bien spéciale puisqu’un peu avant la fin du spectacle, une panne d’électricité est survenue, plongeant toute la salle dans le noir à l’exception de seulement quelques lumières d’urgence. Désemparé, le metteur en scène Serge Denoncourt est rapidement grimpé sur la scène armé d’un porte-voix pour proposer deux options : » soit, on arrête ça là et ce serait bien dommage… ou soit vous donner quelques minutes aux artistes qui vont revenir sur scène pour vous faire une toune A Capella « . Au plus grand bonheur des spectateur·rice·s. Un moment épique !

Laissez, laissez, entrer le soleil !

HAIR, la comédie musicale à l’Espace St-Denis – photo Marc Landreville