L’événement de levée de fonds Oh! La! La! revient en version automnale

La Maison du Parc, l’une des deux rares maisons d’hébergement pour personnes vivant avec le VIH/sida au Québec, tient normalement son concert Voix d’espoir autour du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida. Beaucoup de gens le savent et y ont déjà assisté. Mais ce que le public sait moins est que la Maison du Parc organise aussi un événement plus festif et divertissant appelé «Oh! La! La!» qui est un cabaret spectacle de drag queens ! Donc, prière de se déplacer au Cabaret Mado, le jeudi 28 septembre, dès 19h.



Plastik Patrik animera la soirée avec des performances de plusieurs drags, dont Manny Tuazon de la House of Manny. Le tout pour amasser des fonds pour la Maison du Parc. Manny Tuazon, CC Chanel, Ruby Doll, Rawxy et, pour la première fois, Walter Ego, un drag king, et un DJ seront de la partie pour des performances enlevantes. Manny Tuazon est ici, en fait, la directrice artistique de ce show en plus d’y participer.

L’autre partie amusante de la soirée, est que l’on choisit au hasard une personne dans l’audience et on la transforme en drag queen, avec costumes, maquillage, etc.

Deux ou trois artistes peintres locaux et internationaux participeront à un encan silencieux au cours de la soirée, «nous devrions avoir, également, deux œuvres offertes par Mado Lamotte pour cette vente-là», dit Julia Mobbs, la nouvelle coordonnatrice à la levée de fonds de la Maison du Parc.

Comme pour les éditions précédentes, le personnel de MAC Cosmétiques sera sur place pour du maquillage et des conseils.

Cette 4e édition devait se tenir, normalement, au mois de juin, mais malheureusement le décès soudain de Monique Drolet, la dynamique et joviale directrice du développement de la Maison, a chamboulé les vies du personnel de l’organisme ainsi que le calendrier événementiel.

Il faut se rappeler que de telles activités de levées de fonds sont essentielles au bien-être des résidents et résidentes de cette maison d’hébergement communautaire offrant du soutien et de la réhabilitation, mais aussi des soins palliatifs pour ceux et celles dont la situation est plus grave. Ainsi, il ne reste plus que deux résidences dans toute la province pour 20 000 personnes vivant avec le VIH/sida au Québec. «L’an dernier, nous avons récolté 15 000$ lors de la soirée Oh! La! La!, poursuit Julia Mobbs. Nous espérons ramasser de 20 000$ à 25 000$ cette fois-ci. Nous sommes bien contents que Morgan Stanley et Gilead nous appuient ici.»

«C’est sûr qu’avec la pandémie que nous avons vécu, cela a été très dur d’amasser des fonds pour la Maison du Parc. Il y a des réparations et de la rénovation à faire, donc cela demande plus de financement. Nous espérons pouvoir récolter assez de fonds lors de cet événement pour pouvoir effectuer ces travaux. […]», rajoute Julia Mobbs. «C’est une activité amusante, c’est comme un party, dit Julia Mobbs. Éventuellement, on aimerait voir cet événement grandir, prendre plus d’ampleur ou que l’on puisse le faire peut-être deux fois par an. Il y a bien du potentiel à exploiter ici. On verra dans le futur comment les choses évolueront […] On souhaite que ce soit encore un vif succès cette année !»

Oh! La! La! est vraiment très différent du concert annuel Voix d’espoir en ce qu’il rejoint, pourrait-on penser, deux publics totalement différents, l’un préférant la musique classique, et l’autre plutôt un rythme plus joyeux, «mais il y a des gens qui assistent au deux, donc ce n’est pas nécessairement des clientèles diversifiées autant qu’on pourrait le croire, certaines personnes apprécient et viennent aux deux événements, c’est ça qui est intéressant aussi et que l’on constate […]», souligne Julia Mobbs.

INFOS | Maison du Parc, 514-523-6467 ou maisonduparc.org Au Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. À noter que chaque billet vendu au coût de 50$ vous donne droit à un reçu pour fin d’impôt au montant de 25$. Pour se procurer les billets :

https://www.zeffy.com