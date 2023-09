Quand Montréal fait Pop pour la 22e fois! 

Musique indépendante, expos, cinéma, artisanat et partys se croisent durant 5 jours de découvertes. Pour la 22e édition de POP Montréal cet automne, on aura droit, du 27 septembre au 1er octobre, à plus de 200 concerts dans une vingtaine de salles de spectacles. Offrant un mélange de diverses formes d’art et d’événements, ce festival encourage l’indépendance artistique en présentant des artistes émergents et renommés dont Beyries, Laurence-Anne et le groupe de pionniers de la musique électronique Tangerine Dream.

La légendaire diva Candi Staton (lire l’entrevue avec Richard Burnett dans cette édition de Fugues) se joindra aux têtes d’affiche du festival pour un spectacle spécial dans le cadre de sa tournée d’adieu, de même que le troubadour folk iconoclaste Bonnie « Prince » Billy, la déesse du rap arc-en-ciel Junglepussy et l’intellectuel transcendant et candidat à la présidence des États-Unis, le Dr. Cornel West. Bahamadia l’un des plus grands emcees de tous les temps, le supergroupe instrumental d’avant-garde Bell Orchestre, le captivant duo belge Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, seront aussi de la partie, ainsi que Gavsborg, l’innovateur du dancehall jamaïcain et producteur d’Equiknoxx, Bernice, considéré par certains comme le meilleur groupe de tout le Canada, Kate NV, l’expérimentatrice surréaliste de la pop dancefloor, Ratboys, favoris de la folk de Chicago, ainsi que le free jazz folk spirituel de Mali Obomsawin…

Et la célébration du meilleur de la scène musicale montréalaise avec le tout nouveau groupe La Securité, les expérimentations d’Yves Jarvis, les provocateurs pop montréalais originaux d’Islands. On pourra également y entendre Gayance, nominée dans la courte liste du Prix Polaris 2023, l’emo dance pop de Ura Star & Fireball Kid, le retour de la harpiste pop Emilie Kahn ; le flow jazz folk psyché de Thanya Iyer ; les tourbillons disco scintillants de Crushhh ; le cyber-acrobate électronique Martyn Bootyspoon ; la pop expérimentale de Laurence-Anne ; la vague futuriste hyper core de LaFhomme ; la pop psychédélique de Vanille ; la voix éthérée de Russel Louder et un spectacle «secret» sur le toit d’Ubisoft…

La programmation de Pop Montréal ne se limite pas à des spectacles de musique, mais propose également des conférences et des ateliers au POP Symposium (de l’univers AI dans l’industrie musicale, aux influenceurs musicaux, en passant par une soirée music-vidéo POP/MTV, cette année sera d’intérêt pour tous ceux qui travaillent en domaines créatifs), des expositions en arts visuels à Art POP (avec les œuvres de Gabriel Asselin, Juliette Blouin, Frea Buckler, Renée Forest, Pascale LeBlanc Lavigne, Marion Paquette, Pénélope et Chloë, Julie Roch-Cuerrier, Studio Rat), des projections d’une dizaine de films à Film POP (dont North Circular et le programme invité de la Fondation PHI,

Révolutionnaires fictifs), des créations uniques aux Puces POP et de quoi distraire la famille à Kids POP.

INFOS | POP MONTRÉAL 22e édition, du 27 septembre au 1er octobre, 2023

https://popmontreal.com/fr