De nombreux groupes et organismes de la communauté participent à cette compétition annuelle épique qu’est la Course Capotée de Fierté Montréal. Créée en collaboration avec l’organisme RÉZO et Équipe Montréal, a pour objectif d’aider RÉZO dans sa mission d’éducation et de prévention du VIH et des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle.

L’animatrice la Drag On-Fly et David Carpentier de Fierté Montréal – photo Serge Blais

COCQ-SIDA- photo Serge Blais Armada par Mensroom – photo Serge Blais Les Ratons-Chasseurs – photo Serge Blais M. Ours – photo Serge Blais Armada RFC – photo Serge Blais Resto St-Hubert du Village – photo Serge Blais Bar Le Renard – photo Serge Blais Montréal Gaymers – photo Serge Blais