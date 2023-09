Une 15e édition du Festival Massimadi, ça se fête!

La Fondation Massimadi vient de dévoiler la programmation de la 15e édition du Festival Massimadi, qui se tiendra du 11 au 30 septembre 2023. Pour cet anniversaire, le festival propose une programmation inédite fusionnant les deux festivals annuels de la Fondation en un seul grand festival.

Plus que jamais, le Festival se veut une célébration des arts, du cinéma et des cultures Afro-queer, offrant une fusion dynamique d’expressions artistiques diversifiées, de projections cinématographiques captivantes, de discussions stimulantes.

« Le Festival Massimadi, fort de plus de 15 ans d’excellence artistique, de diversité culturelle et de militantisme, célèbre son riche héritage et son engagement continu envers l’art, la fierté et la diversité», explique Laurent Lafontant, président de la Fondation Massimadi. «Depuis notre première édition il y a plus de 15 ans, nous avons été le témoin et l’acteur de l’évolution des récits Afro-queer, de l’affirmation identitaire, et de la lutte pour l’inclusion. Aujourd’hui, avec 15 ans d’ardeur, de questionnement, de passion et de résilience derrière nous, nous sommes fiers de continuer à éclairer le chemin vers un avenir plus inclusif, tout en célébrant notre histoire et notre engagement envers nos communautés Afro-queer. »

« Alors que la communauté 2ELGBTQ+ continue de faire bouger les choses, une chose est claire : nous avons besoin les uns des autres pour continuer à apporter des changements positifs», rappelle Sylvie Demers, première vice-présidente, Direction du Québec pour le Groupe Banque TD, présentateur de l’événement. «La Fierté est un mouvement qui nous permet de nous rassembler, de célébrer nos progrès et de changer les choses. Par l’intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, notre plateforme d’entreprise citoyenne, nous sommes fiers de soutenir la Fondation Massimadi et le grand nombre de projets 2ELGBTQ+ qui contribuent à ouvrir les portes à un avenir plus inclusif. »

Le thème de cette édition, intitulé Célébration (15 ans, ça se fête !), reflète l’engagement inébranlable de la fondation envers la création d’un espace inclusif pour les individus Afro-queer et leurs allié·e·s. À travers ce thème, le festival commémore fièrement 15 ans d’audace, de dialogue et de mise en avant des récits authentiques au sein de nos communautés vibrantes.

Vous pourrez découvrir une exposition itinérante en plein air de photographies mettant en lumière les incroyables talents locaux, Noire Mouliom et Schaël Marcéus.

Les cinéphiles seront enchantés par une sélection méticuleuse de courts, moyens et longs-métrages Afro-queer à savourer en plein air ou en ligne sur massimadi.ca.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec le Pique-Nique Salade de Fruits offrant une journée spéciale animée par la Drag Queen Barbada dans L’heure du Conte avec Barbada. Un rendez-vous incontournable pour petits et grands !

Célébration vivante, la Parade Commémoration Village, marquera la conclusion du Festival Massimadi, le samedi 30 septembre En collaboration avec le groupe de percussions Zuruba, cette parade commémorative promet d’éveiller vos sens et de vous immerger dans une expérience rythmique et festive. Venez rendre hommage à plus de 15 années de créativité, de diversité et d’inclusion en participant à une joyeuse procession entre les rues Plessis et Atateken, avec des surprises à la Place du Village. C’est une opportunité unique de partager l’amour et la fierté de la communauté Afro-queer/LGBTQ+ tout en créant des souvenirs inoubliables ensemble.

FESTIVAL MASSIMADI, du 11 au 30 septembre 2023