Fierté Montréal, bilan de l’édition 2023 partie 3

Drag Superstars

L’ARISTOCRATIE INTERNATIONALE DE LA DRAG À FIERTÉ MONTRÉAL

Le spectacle Drag Superstars a réuni sur scène la royauté mondiale de l’art de la drag en un spectacle grandiose animé par Rita Baga. Bien que l’entrée sur le site a été retardé à cause de l’orage électrique qui a traversé la ville, le spectacle très attendu a débuté à l’heure prévue devant une foule enjouée (pour ne pas dire en délire), qui a grandi toute la soirée. Sur la scène, on a retrouvé plusieurs participant·e·s issu·e·s des différentes franchises de RuPaul’s Drag Race comme Jimbo, Icesis Couture, Aquaria, Yvie Oddly, Heidi N Closet, Alexis Mateo, Envy Peru, Drag Couenne, Kerry Colby, Marcia, Marcia, Marcia Vanessa von Cartier, Vanity Milan, Océane Aqua-Black, pour n’en nommer que quelques-unes, ainsi que bien d’autres artistes drags kings en vogue — Will Charmer, Landon Cinder, Johnny Jones ou des drags fluides, comme Heaven Genderfuck. Toustes se sont donné.e.s entièrement sur scène au grand plaisir de la foule qui en redemandait constamment.

Rita Baga Hugo demande Gisèle en mariage Drag Superstars Fierté Montréal 2023 photos Pascal Forest

À la mi-temps du spectacle, on a eu droit à un moment attendrissant où, Hugo, le conjoint de Gisèle Lullaby, gagnante l’an dernier de Canada’s Drag Race, l’a demandé en mariage après la prestation de cette dernière, ce qui a fait dire à Rita Baga, maitresse de cérémonie, qu’on pouvait maintenant présenter Gisèle, comme «journaliste d’enquête, femme du peuple… et fiancée». À l’animation, Rita Baga a été sans fautes, alliant présentation des artistes, promotion de spectacles ou événements à venir, et le rappel de l’actualité récente en lien avec la montée de la droite et les mouvements anti-drags et anti-trans en Amérique. Poursuivant la tradition entamée par sa mère-drag, Mado, Rita portait de nouvelles robes à chacune de ses apparitions. Le spectacle s’est terminé avec un numéro de groupe de près de 15 minutes, en hommage à l’icône qu’est Madonna.

Drag Superstars Fierté Montréal 2023 photos Pascal Forest

Distinxion

Aime Simone Vivek Shraya Nakhane Distinxion Fierté Montréal 2023 photos Pascal Forest

Xcellence

San Sarafina Xcellence Fierté Montréal 2023 photos Pascal Forest

Majestix

RV Métal et Rock Brière RV Métal et Rock Brière Majestix Fierté Montréal 2023 photos Serge Blais

Suxession

SuXession Fierté Montréal 2023 photos Pascal Forest

PLUS DE PHOTOS :

FIERTÉ MONTRÉAL, BILAN DE L’ÉDITION 2023 PARTIE 1

FIERTÉ MONTRÉAL, BILAN DE L’ÉDITION 2023 PARTIE 2

FIERTÉ MONTRÉAL, BILAN DE L’ÉDITION 2023 PARTIE 4



REVENEZ VOIR LA SECTION PHOTOS CAR NOUS Y AJOUTERONS BIENTÔT DE NOUVELLES PHOTOS …