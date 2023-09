Fierté Montréal, bilan de l’édition 2023 partie 5 – Le Défilé

UN DÉFILÉ RASSEMBLEUR

Avec un nombre record de plus de 15 500 marcheurs·euse·s, le Défilé de la Fierté a commémoré les luttes et les victoires du passé, honoré ceux et celles qui nous ont précédé et mis en lumière les revendications des organisations 2SLGBTQIA+ qui étaient nombreuses cette année. En tout, 192 cortèges ont déambulé sur près de trois kilomètres pour rejoindre le Village.

Defilé Fierté Montréal 2023 – photos Serge Blais

Des membres des Premières Nations ont ouvert le défilé, qui a mobilisé 208 employés et 152 bénévoles. La marche a débuté à 13 h, en face du square Dorchester, après de brefs discours du gratin politique sur place. La procession a fait son chemin le long du boulevard René-Lévesque sur trois kilomètres jusqu’à la rue Alexandre-DeSève, prenant une pause à 14 h 30 pour une minute de silence dédiée aux victimes du sida et des différentes phobies sexuelles et de genre. Et c’est sans compter qu’une foule de plus de 200 000 personnes a démontré au centre-ville de Montréal que la fierté est essentielle face à la montée de la haine et de la discrimination.

Defilé Fierté Montréal 2023 – photos Serge Blais

Plusieurs personnalités politiques de différents partis et ordres gouvernementaux étaient sur place pour montrer leur soutien. Lors des allocutions précédant le départ, toustes ont souligné leur joie d’être présent, mais aussi l’importance de continuer la lutte contre la haine et l’intolérance. « Oui, on veut célébrer et on veut faire la fête, a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mais on veut aussi se rappeler les combats et ne pas oublier que rien n’est gagné. Notre ville, Montréal, on l’aime inclusive, ouverte. » La présence de politiciens de différentes allégeances « démontre à quel point au Québec et au Canada, il y a un consensus sur les questions LGBTQ », a déclaré Martine Biron, ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. « Il ne faut jamais baisser les bras, il faut travailler à chaque moment pour surveiller et protéger nos droits », a-t-elle souligné.

défilé Fierté Montréal 2023 – photos Pascal Forest

La députée fédérale d’Hochelaga et ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, a profité de l’occasion pour annoncer un financement de 1,1 million de dollars à cinq organismes afin de « s’assurer de donner un contrepoids à cette montée de la haine. Malgré tout le progrès que nous avons fait, il reste encore du travail à faire », a-t-elle déploré. La ministre fédérale du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a dévoilé ne presque jamais avoir manqué un défilé depuis ses 18 ans : «Il ne faut jamais tenir nos droits pour acquis. Encore aujourd’hui il y a des gens qui s’organisent pour tenter de faire reculer nos droits, qui pensent encore qu’on ne devrait pas exister. On le voit partout dans le monde, mais on le voit aussi ici au Canada», a scandé la ministre libérale. Le Service de police de la Ville de Montréal n’a répertorié aucun incident en lien avec l’événement.