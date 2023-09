Il y a maintenant 40 ans déjà, Ross Higgins et Jacques Prince fondaient cette ressource communautaire que sont les Archives gaies du Québec, afin de conserver le patri­moine archivistique des gais et des lesbiennes du Québec pour les générations futures. Fugues a rencontré l’un des cofondateurs des AGQ, Jacques Prince, et le coordonnateur des AGQ depuis 2017, Pierre Pilotte. Ensembles, ils reviennent sur les débuts de l’organisme, sur son évolution et sur ses réalisations.