Première québécoise du film SOLO au Cinéma Impérial

Le tapis rouge du film SOLO de Sophie Dupuis, avec Théodore Pellerin, Félix Maritaud et Anne-Marie Cadieux, a été déroulé le 11 septembre dernier au Cinéma Impérial, à Montréal. L’équipe du film était bien évidemment présente, tout comme de nombreuses drags, comme Gisèle Lullaby, Kiara, Sami Landri, Chiquita Mére, Lady Boom Boom, Bobby Bobépine, Ruby Doll et Sasha Baga.

Le gratin des drags queen de Montréal et leurs allié·e·s s’étaient donné rendez-vous au Cinéma Impérial pour assister à la première du film SOLO de Sophie Dupuis.

«C’est cool d’être ici et de voir que des artistes franco-queer du milieu qui existent. La salle est pleine de ces gens-là. C’est cool de savoir qu’à Montréal il existe cette énergie-là d’art queer qui existe », a lancé Sami Landry, qui a confié avoir un « amazing time».

« J’ai un tapis rouge chez nous dans ma salle de bain. Faque chaque jour c’est un tapis rouge pour moi », a pour sa part lancé Chiquita Mére.

D’autres personnalités du milieu artistique québécois, comme Levi Doré, Tranna Wintour, Claudia Bouvette, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Gabrielle Marion, Éléonore Lagacé, Simon Boulerice et David La Haye, étaient aussi présentes.

SOLO a été présenté en première mondiale la veille au Festival international du film de Toronto. Pour la réalisatrice du film, l’expérience à Toronto a été incroyable. « Ça s’est super bien passé à Toronto, il y avait beaucoup de monde au rendez-vous et on avait une grosse salle. C’est vraiment impressionnant, le Roy Thompson Hall. On était comme « Qu’est-ce qui nous arrive? » »

Sophie Dupuis, qui était au TIFF pour la première fois pour un long-métrage, s’est d’ailleurs surprise de voir que son film était attendu. « Tout le monde à qui on disait qu’on était de l’équipe de SOLO avait l’air de trouver ça malade et de dire que tout le monde en parle. On a eu des super bonnes réactions et on a eu un beau party après. C’était trippant. »

Si Toronto a été une expérience « étincelante », toute l’équipe du film était d’accord sur une chose : ce tapis rouge à Montréal, c’est un tapis rouge chaleureux, avec la famille et les amis. Et ça a paru.

Sophie Dupuis entourée de plusieurs drags

photo Marc Landreville

Anne-Marie Cadieux, Sophie Dupuis et Théodore Pellerin Tommy Joubert et … Jean Marchand Sophie Dupuis, Georges Reyes et Théodore Pellerin … Félix Maritaud Alice Moreault entourée de 2 amies Première du film SOLO au Cinéma Impérial – photo Pascal Forest

Quelle drag serais-tu?

Le tapis rouge de SOLO a été une parfaite occasion de demander à ses interprètes : quel drag serais-tu dans la vraie vie?

L’acteur Tommy Joubert, qui joue la drag Denise dans le film, changerait pour Tammy Virgin. « Je voulais quelque chose proche de Tommy, et j’avais pensé à Tammy Virgin, pour faire un rappel à Tammy Verge. Je lui en avais déjà parlé et elle avait trouvé ça ben drôle. »

Vlad Alexis, pour sa part, garderait son nom drag de film de Felina Kyle, inspiré de Catwoman et de son vrai nom. Et comme chanson de prédilection? Alien Superstar de Beyoncé et Pour It Up de Rihanna.

Alice Moreault, qui joue la sœur du protagoniste, opterait plutôt pour Fame, de David Bowie.

Le film prendra l’affiche dès le 15 septembre. Et c’est à voir absolument !

Félix Maritaud Théodore Pellerin Marc-André Leclair (Tracy Trash) Première du film SOLO au Cinéma Impérial – photo Pascal Forest

Sophie Dupuis entourée des acteurs et participants au film lors des remerciements Première du film SOLO au Cinéma Impérial – photo Pascal Forest

INFOS | À l’affiche dès le 15 septembre

www.solo-lefilm.com

axiafilms.com/film/solo