Fierté Littéraire 2023

Le Grand effeuillage à La Comédie de Montréal

Animé par Denis-Martin Chabot, les auteurs, autrices et autaires se sont dévêti·e·s complètement ou en partie pour lire des poèmes ou des textes. Célébrant la diversité corporelle et des identités de genre et des orientations sexuelles, cette soirée a pour but de faire découvrir la littérature queer dans toute sa simplicité et sa complexité.

Marie-Claude Joannis Xavier Gouls alias Chiquita Mere Mac L’équipe de Fierté Littéraire avec les participant·e·s du Grand effeuillage Le Grand effeuillage à La Comédie de Montréal – photos Serge Blais



Le Combat aux mots à La Comédie de Montréal

Cette huitième édition du Combat aux mots a couronné Soeur Sirène d’Élie Marchand, défendu par Mélodie Noël Rousseau. Mais tous les livres présentés sont gagnants. Bravo à Geneviève Labelle qui a défendu Les Carnets de l’Underground de Gabriel Cholette; à Jordan Dupuis qui a défendu Valide de Chris Bergeron et à Marie-Hélène Racine-Lacroix qui a défendu Corps vivante de Julie Delporte.

Mélodie Noël Rousseau Jordan Dupuis Denis-Martin Chabot Le Combat aux mots – photos Serge Blais

INFOS | Fierté Littéraire https://fiertelitteraire.ca/