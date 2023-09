Couverture des manifestations contre l’enseignement de l’identité de genre… dans les autres médias

Comme Facebook bloque le partage de nouvelles sur sa plateforme, nous partageons directement avec vous notre sélection d’articles à lire dans les médias généralistes, parus dans la semaine qui s’achève en lien avec UN sujet, celui des manifestations à travers le pays mercredi dernier. Voici donc un survol de ce vous devriez lire dans les autres médias dans la semaine du 18-22 septembre.

1.

L’extrême droite

Celles et ceux qui doutaient encore de l’existence d’une extrême droite homophobe devraient lire l’article de Rania Massoud sur le site de Radio-Canada. Elle s’est entretenue avec Kamel el-Cheikh, l’une des principales figures de proue du mouvement «1 Million March 4 children» à l’origine des nombreuses marches de protestation sur la question de l’identité de genre et qui était fortement impliqué dans les manifestations contre les mesures sanitaires.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2012019/identite-genre-ecoles-kamel-cheikh

2.

Papa n’a pas toujours raison

« Parents know best » (Les parents ont raison), pouvait-on lire mercredi sur les pancartes de manifestants contre l’enseignement de l’identité de genre… Comme le relève Isabelle Hachey de La Presse, «Les organisateurs ont eu beau jurer que non, vraiment, ce n’était rien contre les gais, qu’il s’agissait tout simplement de protéger les enfants contre l’endoctrinement à l’école, il fallait être aveugle pour ne pas voir la haine qui s’est déversée dans les rues, d’un bout à l’autre du pays. À lire sur le site de LaPresse.

https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2023-09-22/papa-n-a-pas-toujours-raison.php

3

Identité de genre : qu’enseigne-t-on vraiment à l’école?

On l’a vu avec les manifestations, l’éducation sexuelle dans les écoles, c’est une question qui polarise. C’est en 2018 que le ministère de l’Éducation a mis en place son nouveau programme. Mais au bout du compte, qu’enseigne-t-on vraiment dans les salles de classe? Reportage de Mathieu Papillon.

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8827132/identite-genre-qu-enseigne-t-on-vraiment-a-ecole

4

Gare à ces manifestants qui jurent vouloir «protéger» les enfants :

La Chronique de Josée Legault dans le Journal de Montréal

C’est une erreur de présenter comme «deux extrêmes» semblables ces milliers de manifestants venus scander «laissez les enfants tranquille» et les contre-manifestants venus défendre les droits des personnes LGBTQ+. Comme aux États-Unis, des groupes bien organisés se mobilisent au Canada contre l’enseignement de l’identité de genre à l’école. À preuve : ce mercredi, la tenue concertée de manifestations dans plusieurs villes du pays, dont Montréal.

https://www.journaldemontreal.com/2023/09/22/gare-a-ces-manifestants-qui-jurent-vouloir-proteger-les-enfants

5

EN IMAGES | «1MillionMarch4Children»: des manifestants s’affrontent à Montréal

Une manifestation contre l’enseignement du concept d’identité de genre à l’école s’est déroulée mercredi matin aux coins des rues McGill et Sherbrooke, dans le centre-ville de Montréal. D’autres rassemblements du genre avaient lieu mercredi dans plusieurs autres villes au Canada. À Montréal, comme ailleurs, les participants ont par ailleurs été accueillis par une contre-manifestation.

https://www.noovo.info/nouvelle/en-images-1millionmarch4children-manifestations-a-montreal.html

6

Droit des trans: le politique en terrain miné :

Le texte d’opinion de Guillaume St-Pierre dans le Journal de Montréal

Les libéraux et les conservateurs sont restés sur les lignes de côté

https://www.journaldemontreal.com/2023/09/21/droit-des-trans–le-politique-en-terrain-mine