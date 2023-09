Got Me Started: le nouveau clip sexy de Troye Sivan

Lorsque Rush de Troye Sivan est sorti en juillet, il est rapidement devenu un succès et l’hymne gai de l’été. Aujourd’hui, la popstar mettre à nouveau le feu au monde queer avec son deuxième single « Got Me Started » tiré de son prochain album.

Le clip du nouveau simple, sorti cette semaine, est super sexy, un peu dans l’esprit du clip de « Rush ».

Cette fois, nous voyons Sivan assis déambuler dans un bain public, avec seulement sa main le couvrant, dansant de manière suggestive, saisissant son entrejambe et baissant son pantalon pour montrer au public ses sous-vêtements.

La vidéo montre le chanteur de 28 ans courant dans les rues et les clubs de Bangkok, en Thaïlande, et exécutant des chorégraphies au milieu des pièces et des toits avec des danseurs en renfort. On y voit des drag queens se préparer pour un spectacle et mettre le chanteur de « Angel Baby » en drag, des couples gais s’embrasser, et la vidéo se termine avec Sivan en tête-à-tête.

Dans un clin d’œil potentiel aux critiques que Sivan a reçues pour le manque de diversité corporelle dans le clip de « Rush », il y a un peu plus de diversité corporelle dans ce clip.