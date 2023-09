District Events, un nouveau « rituel »pour l’Action de grâce

Même si le Black & Blue a été annulé cette année, District Events offre aux clubbers deux beaux événements pour se déhancher et s’enivrer de musique énergique durant le long week-end de l’Action de grâce canadienne. D’abord, le party District RISE, le samedi 7 octobre, au Bain Mathieu. Le lendemain 8 octobre, on continue avec un nouveau venu qui deviendra peut-être une tradition, soit le Party RITUAL, l’équivalent d’un T-Dance, au Balcon ! On a programmé ici des DJ à la fois de Montréal, avec les Paskal Daze et B’UGO, ainsi que des DJ producteurs internationaux, avec Karsten Sollors et GSP.



« RISE » du samedi

On aurait cru qu’après le marathon d’événements du Love Festival, en août durant les célébrations de la Fierté, l’équipe de District Events aurait voulu prendre un petit congé, mais non, on ne chôme pas et on se remet vite à l’œuvre. « Le Love Festival a été un succès sur toute la ligne, les gens s’arrachaient les billets, de dire Pascal Lefebvre, le porte-parole de District Events. Il y avait une belle qualité de production et de très bons DJ que les gens ont appréciés. Nous sommes très contents du résultat. »

« On avait déjà un party durant le Black & Blue, mais pour une première année sans ce festival, on propose deux événements, dont l’un en après-midi dans une petite salle. Donc, on verra, c’est un essai, mais on espère que cela grandira avec le temps », poursuit Pascal Lefebvre.

Alors voici que le Bain Mathieu est réquisitionné de 22 h à 6 h le samedi pour ce party RISE avec DJ Paskal Daze en warm up et Karsten Sollors. Paskal Daze est un résident de District Events puisqu’il a officié au Love Festival. Le 18 mars dernier, pour le Locker Room, Daze et Sollors (Chicago) avaient déjà ébloui le public par leurs performances enlevantes, c’était au Bain Mathieu également. Il n’y a nul doute que cela se reproduira à nouveau cette fois-ci. Il fera encore très chaud au Bain Mathieu, inutile de trop se vêtir, tenue sexy de rigueur…

« On a repris ici le Bain Mathieu parce qu’on peut y aller jusque plus tard dans la nuit, indique Pascal Lefebvre. Par contre, on a reconfiguré la salle, il y aura un tout nouveau visuel et décor, le son a été amélioré et la scène sera réaménagée autrement, ce sera du nouveau pour les gens. […] »

« RITUAL » du dimanche

Autrefois, la majorité des gens pieux se rendaient à l’église pour la messe dominicale. C’est un peu ce qu’on vous propose ici, mais autrement. C’est que le party RITUAL se situe… à l’église Saint-James, au centre-ville. Oui, oui ! « C’est un nouveau concept et un nouveau lieu pour nos partys », explique Pascal Lefebvre. « On utilise la salle Le Balcon qui, en fin de compte, se trouve à être à l’arrière de l’autel de l’église. C’est une salle de spectacle intimiste d’à peu près 300 places. C’est un day party qui débute à 15 h et se termine à 23 h. C’est un rappel de l’événement Church qu’on faisait au Parking. Ici, on change aussi un peu la musique qui se veut plus groovy, plus funky house et disco, donc quelque chose de plus léger avec B’UGO et GSP (Grèce). C’est une belle nouveauté qu’on ajoute pour ce week-end-là. Mais il faut faire vite si l’on veut des billets parce qu’avec 300 places, ils s’envoleront très vite ! » Lorsque vous entrerez dans l’église, une allée de lampions rouges vous mènera à la salle comme un moment de recueillement avant le déchaînement de la musique…

Pour ce RITUAL on a embrigadé le sexy DJ GSP (Grèce) ou Georgios Spiliopoulos, qui visite Montréal pour la première fois. Il est déjà allé à Toronto, notamment, l’an dernier pour le PRISM. Rien qu’en septembre, GSP s’est promené de La Nouvelle-Orléans (Fur Ball – Southern Decadence) à South Padre Island (Texas), en passant par Salt Lake City, Puerto Vallarta, Boston ou encore San Francisco (The Eagle Stage Folsom Sunday). Il a remixé (it’s gonna be) Epic ! de Inaya Day juste à temps pour les partys du week-end de la fête du Travail…

En juillet, il faisait le week-end de l’événement The Splashdown, à Atlanta, au profit de l’organisme VIH-sida Joining Hearts ; le même mois, il était à Fort Lauderdale au The Manor pour ceux et celles qui en ont entendu parler. Puis, en août, il était à San Diego pour le Unite ! Music Festival (MasterBeat), un gros événement Circuit Bear ! « Il joue un peu partout en Europe, aux États-Unis, il va aussi en Asie, il fait le Circuit Festival de Barcelone, entre autres, souligne Pascal Lefebvre. Il attire surtout une clientèle Bear. Nous sommes très heureux de l’avoir ici pour ce party-là ! »

De son côté, DJ B’UGO (Ugo Nganga Gitau de son nom au complet), un natif de la région de Gatineau-Hull, n’a pas besoin de présentation. Il était du party Mundo Disko de Fierté Montréal en août dernier. Il est souvent l’invité de partys durant Fierté dans la Capitale, à Ottawa, comme il y a quelques semaines à peine. Il se balade aussi souvent à Toronto pour des événements. Il était d’un party LGBTQ+, en compagnie de Diskommander, l’été dernier dans une salle d’Hochelaga-Maisonneuve. Nul doute que les clubbers auront beaucoup de plaisir à danser sur les airs propulsés par B’UGO. Jouera-t-il son tout nouveau remix de Troye Sivan, Rush, pour l’occasion ? Qui sait…

Comme à l’habitude, l’équipe de District Events vous fera encore danser pour un dernier événement, le 29 décembre prochain, pour célébrer la fin de l’année 2023. Tous les détails sont à venir. Mais notez cette date dans votre calendrier parmi vos activités du temps

des Fêtes !

