Full House octobre 2023

L’automne est bien arrivé et qui dit octobre dit Action de grâce et Halloween ! Que vous soyez en planification d’un marathon de danse pour le long week-end ou encore d’un party sanglant pour la fête des Morts, vous devrez vous assurer d’avoir la bonne musique pour impressionner les vampires et autres femmes chats parmi vos ami.e.s. Ça tombe très bien parce que 2023 ne semble pas vouloir cesser de produire de nouveaux morceaux plus hots les uns que les autres. Voici donc votre habituel tour d’horizon mensuel des chansons qui se démarquent sur la scène house et dance. Comme le nom de la chronique l’indique, je vous suggère trois nouveautés à découvrir et deux succès à réentendre, pour compléter votre FULL HOUSE. Bonne écoute !

Trois sorties récentes à découvrir

Oden & Fatzo X Camden Cox – Lady Love

Plus chaud que ça, tu meurs : cette nouvelle pièce a été catapultée sur la scène musicale le 4 août dernier seulement. Mariage unique, le titre réunit le trio français Oden & Fatzo, qui était de passage à Montréal en mai dernier, ainsi que la voix sublime de l’auteure-compositrice-interprète londonienne Camden Cox. L’ensemble donne un son tout ce qu’il y a de plus européen. Un rythme dynamique et une ligne de basse irrésistible s’harmonisent pour vous donner le goût de vous lever et de danser. La trame sonore parfaite pour les soirées montréalaises d’octobre qui raccourcissent.

Sandy Rivera, Mike Dunn feat April Morgan – I Won’t Let Go

Si on ne m’avait pas annoncé que cette chanson était débarquée chez Defected Records le 10 août dernier, j’aurais cru qu’il s’agissait d’une nouvelle recrue de Hedkandi.En effet, le duo Sandy Rivera et April Morgan récidive 10 ans exactement après nous avoir donné l’incontournable Fall for You, paru sur Hedkandi Beach House 2013. Avec cette pièce tout aussi addictive, le producteur new-yorkais et la chanteuse britannique soufflent une nouvelle fois leur vent baléarique chaud qui vous caressera la nuque comme si vous étiez sur le bord d’une piscine d’Ibiza avec un Mai Tai à la main. Pas si mal pour un mois d’octobre, non ?

Beyond Chicago, Majestic, Alex – Million Dollar Bill

Sorti des cartons le 23 juin dernier, ce remix du succès de Whitney Houston a été la coqueluche de tous les festivals de l’été en Europe. Créée par le duo britannique Beyond Chicago, composé de Louis Smyth et Will Marriott, la pièce continue de grimper dans les palmarès anglais. Elle cumule, avec raison, des millions de streams et séduit maintenant les adeptes de house du monde entier. Serez-vous les prochain.e.s ?

Deux succès à réécouter

Earth n Days – Glory

Lancée le 9 septembre 2022, cette énorme pièce du prolifique duo hongrois Earth n Days est totalement au diapason du style musical des deux DJ : basses très présentes et rythmes énergiques saupoudrés d’éléments disco et accompagnés de voix endiablées. Ce morceau se distingue toutefois par le choix d’une voix masculine très grave aux allures de Barry White en train d’ensorceler une meute de danseurs house. C’est puissant et envoûtant. Le duo Earth n Days a été fondé en 2017 dans le but de produire de la musique house de renommée internationale qui apporte un son nouveau, c’est donc mission accomplie. Malgré leur courte existence, ils se sont déjà présentés avec de nombreux grands succès. Leur remix de Groovejet, sorti en 2019, est devenu l’un des best-sellers de tous les temps dans le genre funky house et le duo se classe aujourd’hui parmi les cinq meilleurs artistes du genre house sur Beatport.

David Penn (feat. Leon Stanford) – Push The Feeling

Les mots me manquent pour dire à quel point David Penn crée de la musique aussi excellente qu’entraînante. Avec Push the Feeling, sortie le 22 juillet 2022, le DJ espagnol fait équipe avec le chanteur Leon Standford pour mettre au monde un ver d’oreille que vous chanterez encore rendu à Noël. Si elle est jouée en début de soirée, la chanson débordante d’une énergie exaltante promet de donner un kick à votre piste de danse et le coup d’envoi à votre soirée.