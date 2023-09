SABBYA : un bien-être intemporel 

Dès l’entrée, l’accueil est souriant, amical, on vous offre un verre d’eau aromatisée de fruits et de légumes, oui, tout est naturel pour que votre corps ne ressente que du bien-être, d’ailleurs il n’y a pas de boissons alcoolisées ou caféinées… L’ambiance est feutrée, pas de couleurs criardes, du blanc, du crème, du gris clair, des boiseries, des plantes, pour insuffler une atmosphère à la fois sobre, mais surtout chaleureuse et de détente. Pas de musique qui joue à tue-tête, on veut que le tout soit paisible et respire la relaxation. On a ici réalisé un défi de taille qui était d’allier à la fois un spa, un centre d’esthétique (manucure, pédicure, soins pour le visage et le corps) et une section médicale spécialisée en Botox et autres injectables pour le rajeunissement… Cet endroit est assurément situé quelque part à Morin-Heights, à Mont-Tremblant ou à Sainte-Adèle, pourrait-on croire… Pas du tout, il est en plein cœur du Village, au premier étage du l’édifice à condos Le Bourbon ou à côté du café Arte & Farina, pour ceux et celles qui l’apprécient, et cet établissement s’appelle SABBYA ! On semble ainsi à des kilomètres de Montréal.

Ouvert en juillet dernier, SABBYA reçoit avec bonheur toute personne désireuse de passer quelques moments agréables pour se détendre. Difficile de croire que cet endroit, qui n’était que du béton industriel il y a plusieurs mois, se soit transformé en un havre de paix de 8 000 pi2 à l’allure chic et design et aux détails étudiés et minutieux. Car ici, rien n’est laissé au hasard. Du bar à jus aux chambres de massages et de soins corporels, aux lumières tamisées pour plus de douceur, tout est savamment incorporé. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que l’expérience soit des plus agréables et de qualité élevée, dit Serena Rogers, la dynamique directrice et associée de SABBYA d’origine new-yorkaise. SABBYA c’est notre bébé, cela fait deux ans qu’on travaille sur ce concept unique qui est de rassembler à la fois plusieurs services et soins pour le corps et la médecine. […] Comme les cliniques ont tendance à être très froides et impersonnelles, on voulait ici que ce soit au contraire chaleureux, invitant et intimiste. » Et c’est très réussi.

Si vous ne voulez que faire de l’esthétique (des sourcils, des cils, etc.), libre à vous. Si vous désirez vous offrir un soin d’épilation à la cire et vous débarrasser de poils inopportuns, oui, c’est possible. Si vous pensez détente et relaxation, inutile d’aller loin, on vous propose un circuit thermal complet et une gamme d’expériences de style de vie comprenant : un spa intérieur avec bain vapeur, jacuzzi chaud, bain froid, sauna sec et douche d’exfoliation au sel marin. Ouf ! Que demander de mieux pour votre peau et votre corps parfois endoloris…

Mais comment est née cette idée d’un tel centre ? « En fait, l’idée vient de nos partenaires, MTL Développement inc., qui ont conçu et vendu les condos de l’édifice Le Bourbon », souligne Serena Rogers. « Il y avait une demande pour de tels condos de qualité dans le Village. Les gens de MTL Développement ont cru dans ce quartier et voulaient qu’il y ait de la croissance. Ils ont loué un local à Arte & Farina, ensuite le président de la firme [Labid Aljundi], à qui on doit aussi cette vision du développement d’un centre esthétique médical, a pensé à ce qu’on pouvait faire pour venir bâtir cette entreprise et lui insuffler notre philosophie de ce que devrait être un lieu où l’on offre autant de l’esthétique que du médical. » Serena Rogers possède d’ailleurs plus d’une vingtaine d’années dans le domaine : « J’ai commencé comme esthéticienne, ensuite je suis devenue directrice, puis des hôtels internationaux m’ont engagée pour développer des centres d’esthétique et des spas un peu partout au Maroc, en Afrique du Nord, dans les Caraïbes, etc., et ce, avec toujours cette approche chaleureuse et de bien-être des client·e·s». Pour le côté médical, on a fait appel à la Dre Noémie Vézina qui œuvre dans ce domaine de l’esthétique depuis plusieurs années. C’est elle qui, avec Bernardine (infirmière), prend en charge les client.e.s désirant des soins médicaux. Native de la métropole, Dre Vézina est diplômée de la Faculté de médecine de l’Université McGill en médecine familiale. Elle a reçu aussi une formation en transplantation capillaire et elle est certifiée par la prestigieuse American Board of Aesthetic Medicine.

Remodelages du corps, vaisseaux et rougeurs, acné active, élasticité, rides et ridules, texture et ton (pigmentation) et régénération ne sont que quelques soins offerts parmi une gamme sophistiquée que propose SABBYA, toujours selon la toute dernière technologie. « Mais toujours avec notre approche, que ce soit le plus naturel […] possible, que l’on puisse avoir une beauté naturelle et intemporelle, c’est très personnalisé comme soins. De ce côté-là, on sera très honnête envers les client.e.s. Si un traitement ne leur convient pas, on va le leur mentionner et trouver d’autres solutions, nous voulons que la clientèle sache qu’elle est entre bonnes mains et qu’elle est traitée par une équipe de

professionnel·le·s dévoué·e·s comme la Dre Vézina », explique Serena Rogers.

En sortant de SABBYA, vous trouverez aussi une petite boutique de produits de soins pour la peau et de bien-être. « On essaie d’encourager le plus que possible ce qui est local,la plupart des produits ici sont fabriqués à Montréal, au Québec ou au Canada. Mais nous avons aussi trois gammes internationales de produits de qualité plus clinique ou pharmaceutique », indique Serena Rogers avec son accent si charmant.

« SABBYA est une fusion de mots issus de cultures ancestrales. Cette appellation est inspirée des notions de beauté naturelle et d’empreinte du temps sur l’homme. Nous nous sommes demandé : “Comment célébrer chaque instant de la vie, sans se soucier du temps qui passe ?” », peut-on lire sur le site Web. Alors voilà pour le nom. Ah oui, j’allais oublier que SABBYA encourage les artistes locaux en exposant le Montréalais David Farsi, qui est aussi le président du conseil d’administration du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV). On peut d’ailleurs se procurer les toiles de ce créateur…

Maintenant, c’est à vous de découvrir cet endroit discret et doux où vous serez chouchouté par tout un personnel attentionné dans des locaux designs qui respirent le bien-être.

INFOS | SABBYA / 1580, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. 514-536-0255 ou https://www.sabbya.com