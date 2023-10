Du 13 au 29 octobre, redécouvrez les bonnes tables de la région avec Sherbrooke mets la table

Initiée par Destination Sherbrooke, Sherbrooke met la table est une promotion gourmande qui rallie le milieu sherbrookois de la restauration en rendant les bonnes tables accessibles. Laissez-vous charmer par les restaurateurs de la région et leur menu créatif mettant de l’avant des produits d’exception! Célébrant sa 10e édition, il s’agit d’un moment parfait pour se retrouver en couple, en famille, entre amis ou entre collègues, tout en goûtant au meilleur de la gastronomie d’ici. Du 13 au 29 octobre, 25 restaurants de Sherbrooke vous invitent à découvrir leurs tables d’hôte uniques et accessibles créées spécialement pour l’occasion.



Sherbrooke met la table, c’est l’occasion de redécouvrir les bonnes tables de la région et les restaurateurs qui font la renommée du cœur des Cantons! Découvrez les menus mettant en vedette de savoureux produits locaux et surtout, réservez votre place dès maintenant dans un des établissements participants de votre choix. Cette savoureuse invitation à célébrer les restaurants de Sherbrooke est de retour, et ce, pour le plus grand plaisir des épicuriens et des épicuriennes, mais également des restaurateurs qui voient les amoureux de la gastronomie d’ici affluer dans leur resto.

Sherbrooke met la table offre ainsi l’occasion de découvrir des menus originaux, à prix réduits et fixes, ce qui permet aux clients d’essayer plusieurs restaurants qui sont parfois en dehors de leur budget habituel. Pendant dix-sept jours, les restaurants participants offriront des menus table d’hôte trois services à 30 $, 40 $, et/ou 50 $ les midis et soirs.

25 restos et une grande place aux produits locaux et saveurs du monde. De la cuisine Iranienne, au Mexique en passant par l’Italie… On célèbre même l’Oktoberfest grâce à de savoureux produits locaux aux microbrasseries Siboire avec un saucisson maison de la boucherie Face de Bœuf en entrées suivi d’un sandwich de schnitzel de porc La Jambonnière.

Parmi les nouveaux venus cette année, le Pura Vida accueillera pour la toute première fois les amoureux et les amoureuses de Sherbrooke met la table dans son établissement inspiré d’un voyage au Costa Rica. Vous remarquerez également dans la liste un autre nom moins familier, soit le resto-bar Coape & Felton. Eh bien, prenez note qu’il est situé au rez-de-chaussée de l’hôtel Delta Sherbrooke. On y offre un menu tout en saveurs locales. La carte des boissons propose aussi une sélection de cocktails classiques et de cocktails signatures à saveur locale alors que la carte des vins regroupe des importations privées provenant de plusieurs régions du monde.

Sherbrooke met la table, c’est donc une savoureuse invitation à célébrer la gastronomie sherbrookoise. Et lors de votre escapade à Sherbrooke, profitez-en pour poursuivre le plaisir soit en dormant dans un des établissements hôteliers de la région, ou encore en jumelant votre sortie au resto à une soirée au ciné. Parlant de cinéma, la Maison du cinéma offrira pendant la promotion un maïs soufflé de petit format sur présentation d’un reçu de table d’hôte de Sherbrooke met la table. Nouveauté cette année, une association avec l’organisme La grande table, qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des familles et des enfants dans le besoin en leur offrant des repas chauds ainsi qu’en favorisant l’intégration sociale et l’autonomie dans un milieu de vie familial. Les clients de la promotion seront invités à ajouter 2$ ou 5$ sur leur facture en salle en guise de don à l’organisme ou en donnant directement via leur téléphone intelligent via le code QR ajouté sur les menus. Une façon de redonner à la communauté via des repas aussi !

INFOS | Du 13 au 29 octobre Sherbrooke mets la table. Voici la liste des restaurants participants : Au coin du Vietnam, Auguste, Café Restaurant L, Comme chez soi, Coape et Felton, Da Leonardo, Guacamole Y Tequila, Kalypso, L’Entr’Amis, La Tequilaria, Le Refuge des Brasseurs, Le Vintage 5080, L’empreinte, cuisine soignée, Masala café, Méchant Steak, OMG Resto, Overflow, Persepolis, Pizzicato, Pura Vida, Restaurant Nord, Sballo, Siboire Dépôt, Siboire JC, Wakai. https://www.metlatable.com