The History of Queer Hollywood : Une histoire queer du cinéma!

Si la petite histoire de la représentation LGBTQ au cinéma vous intéresse, la série proposée sur la chaîne YouTube de James Somerton – The History of Queer Hollywood – comblera vos attentes puisqu’elle y porte un regard critique et éclairé à travers de nombreux extraits et détails, surprenants ou croustillants!

À travers huit vidéos d’environ 35 minutes chacune, la série retrace la petite histoire queer du septième art, des débuts de l’industrie jusqu’aux superproductions modernes, en passant par la diffusion en continu sur les plateformes qui forment dorénavant notre ordinaire.

Le premier épisode, “ How Hollywood Was Born Gay”, plonge dans des films qui, dès 1919, abordent de tels thèmes, souvent sous couvert de propagande ou à des fins éducatives. C’est également la naissance d’un cliché scénaristique qui perdurera longtemps: le suicide ou la mort du personnage queer suite à une longue maladie. De nombreux extraits de films allemands et américains sont présentés dont les surprenantes embrassades passionnelles de deux soldats dans Wings (Les ailes, 1927) ou l’introduction de personnages lesbiens, dès 1929, avec Die Büchse der Pandora (Pandora’s Box, en anglais et Loulou, en français).

The Queer History of Gay Hollywood

Le documentaire retrace l’histoire des films, mais également le contexte de leur diffusion, l’impact social qu’ils générèrent ainsi que la censure dont ils furent l’objet. Dans ce dernier cas, l’accent est mis sur l’impact du Code Hays qui oblige les scénaristes et réalisateurs à faire preuve d’ingéniosité, afin de passer un sous-texte queer à travers les mailles du filet de la censure. Une évocation en filigrane est, en effet, la seule option offerte puisque le Code ne permet de représentation claire qu’à travers des clichés rassurants pour la morale publique, à savoir des hommes efféminés, dans un contexte clownesque, ou criminels, comme dans Blood Money (La boule rouge, 1933).

Les quatre autres épisodes présentement disponibles portent sur l’invisibilisation de l’homosexualité, la chasse aux sorcières, le cliché du « mourir d’être gai » et les premiers exemples de représentation assumée avec, notamment, des films comme The Boys in the Band (Les Garçons de la bande) à partir des années 1970.

Truffée d’extraits et d’informations fascinantes, la série se révèle un véritable régal que ce soit pour les simples curieux ou les cinéphiles avertis. Les cinq premiers épisodes ont été réunis en une seule vidéo continue et on ne peut attendre qu’avec impatience les trois derniers, toujours en production, de cette série fascinante.

The History of Queer Hollywood est disponible sur la chaîne YouTube de James Somerton.