Les Rendez-vous de la drag, les 28 et 29 octobre, rencontrer vos vedettes et en savoir plus sur cet art

Les samedi et dimanche 28 et 29 octobre, le Palais des congrès de Montréal accueillera un tout nouveau « salon », une première au Canada, soit les Rendez-vous de la drag ! Le week-end précédant l’Halloween, on vous proposera une pléthore d’activités et la possibilité de rencontrer artistes et artisan.e.s de l’art de la drag. Spectacles, démonstrations, signatures d’autographes, kiosques, ateliers, défilés de mode, DJ, etc. vous y attendent. Mais ce n’est pas qu’au Palais des congrès qu’il y aura des événements. On a prévu aussi plusieurs activités dans le Village, y compris la Marche de l’Halloween, le jeudi 26 octobre (voir autre article).

Au moment d’écrire ces quelques lignes, plus d’une vingtaine de vedettes drags étaient déjà listées sur le site Web de cet événement qui s’annonce comme une activité majeure de cet automne. En plus de Michel Dorion et de son comparse Rita Baga, on y trouve les noms de Lolita Banana (Drag Race Mexico/Drag race France), Kam Hugh (France), La Big Bertha (France), Drag Couenne (Belgique), Ra’Jah O’Hara (États-Unis), Barbada de Barbades, Mona de Grenoble, Rock Bière, RV Métal, Sasha Baga, Crystal Starz, Miss Butterfly, Velma Jones, Ciatha Night, Lady Boom Boom, Kiara, Adriana, Océane Aqua-Black, Pétula Claque et Icesis Couture. « Et il y aura encore d’autres participants et participantes qui vont se rajouter. C’est fou, mais comme c’est la première fois qu’il y a un pareil

événement, beaucoup de gens veulent y être […] », dit Michel Dorion. C’est donc sûr et certain qu’il y aura des surprises.

Samedi et dimanche, on commence dès 10 h 30 par l’entrée des artistes avec un présentateur, les drags se dirigent vers la scène principale. Cela dure environ 1 h 15. À 11 h 45, c’est la photo de famille avec les artistes sur la scène et, vers midi, c’est l’ouverture des kiosques. Chaque jour on aura droit, de midi à 17 h, à une programmation variée qui sera différente selon qu’on y visite le samedi ou le dimanche. Mais on aura droit à des défilés de costumes, des cours de danse, de coiffure, de courts spectacles, des ateliers sur la diversité corporelle, etc., le tout présenté par Desjardins et offert par des groupes communautaires partenaires. Chaque jour, il y aura aussi des DJ pour créer de la musique d’ambiance.

« Je crois que pour le public et les fans, c’est le moment de démontrer leur affection envers les drags, surtout après tout ce qui s’est passé cette année avec les controverses entourant les drags [et les heures du conte], c’est une manière de venir montrer leur solidarité. […] », dit Michel Dorion.

Mais attention, les samedi et dimanche, les portes ferment à 17 h. Là, on parle toujours du Palais des congrès. Ensuite, on pourra assister à la soirée spectacle et au Gala : « Le samedi, on présentera un spectacle, dès 19 h, avec des vedettes internationales des Drag Race, explique Michel Dorion. Dimanche, on reprend le fameux Gala des drags qui avait été annulé par la pandémie. Il y aura remise de prix aux drags du Québec. » Ce Gala débute à 19 h 30 et sera animé par Rita Baga et Michel Dorion. Assurez-vous de ne pas manquer cette soirée qui mettra de l’avant les drags et artisan.e.s de cet art au Québec. Mais on nous concocte également plusieurs événements associés dans le Village, dont des ateliers et des shows dans différents établissements du coin, comme des cours de maquillage, de « padding », etc., et tout cela est gratuit.

On désire ainsi, pour le Village, « apporter pour ce mois d’octobre de la couleur et de la joie dans le quartier. […] Le Cocktail, le Club Date, le District Video Lounge, entre autres, offriront des activités conjointement avec ce qui se passe au Palais des congrès », dit Michel Dorion. La programmation n’étant pas terminée au moment de mettre sous presse, il faudra visiter régulièrement le site Web pour s’informer des tout derniers détails.

La Société de développement commercial (SDC) du Village, la Ville de Montréal, le Mouvement Desjardins, Air Canada et Fugues, entre autres, comptent parmi les partenaires de cette aventure que sont les Rendez-vous de la drag.

On le sait, « le nerf de la guerre, c’est l’argent », souligne Michel Dorion qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, œuvre ici bénévolement ! Eh oui, car pour tenir ce « salon », il a fallu créer un organisme à but non lucratif (OBNL) en dehors des structures d’affaires de l’Agence Midor (Michel Dorion et d’autres drags) et de Gestion BGB (la firme de Rita Baga). « L’argent est notre plus grand stress, nous travaillons tous très fort pour que ce soit un succès. Mais cela nous rend la vie difficile parce que cela devient de plus en plus gros à chaque jour et que plus c’est gros, plus ça coûte cher. Mais nous sommes une belle équipe de plus d’une dizaine de personnes, nous sommes tous bénévoles et nous sommes très, très impliqué.e.s. C’est pourquoi nous remercions nos partenaires qui nous font confiance et nous donnent une chance de développer ce beau projet fou ! », indique-t-il.

Une chose est certaine, plumes, maquillages, dorures, paillettes, talons hauts, costumes extravagants et tutti quanti ne seront pas en reste ce week-end-là !

INFOS | https://www.rendezvousdeladrag.ca

ACTIVITÉS DES RENDEZ-VOUS DE LA DRAG DANS LE VILLAGE

Samedi 28 octobre à 19h et à 20h ; ainsi que dimanche 29 octobre, à 14h et à 15h. Lieu : SDC du Village : Ateliers L’ART DE LA DRAG.

Jeudi 26 octobre : 5 à 7 officiel avant la Marche d’Halloween, au Stock & Soda ;

Jeudi 26 octobre : Party officiel d’ouverture des Rendez-vous de la drag à 22h – Butterfly de nuit, au bar Le Cocktail.

Vendredi 27 octobre : 5 à 7 Happy hour VIDÉO DRAG au club District Video Lounge.

Lundi 30 octobre : Party de clôture officiel durant la soirée C’est juste lundi, place à la relève, avec Sally-D, Bar Le Cocktail.

D’autres événements restent à confirmer pour les vendredi et samedi dans des établissements du Village.6