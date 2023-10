iPhone 15 Pro Max, le test du nouveau téléphone intelligent d’Apple, plus léger, plus puissant

Comme à chaque rentrée, Apple renouvelle la gamme d’iPhone en proposant une version 15 qui se décline en pro et Pro Max. Nous avons testé l’iPhone Pro Max, le modèle le plus complet et le plus puissant.

Prise en main

Au premier coup d’œil rapide, la différence avec le 14 Pro Max ne semble pas majeure. Pourtant, dès la prise en main, on mesure les évolutions. Désormais, la structure du téléphone est en titane (de qualité aérospatiale affirme le constructeur). Les bandes de ce métal recouvrent une sous-structure en aluminium 100 % recyclé. Résultat, l’iPhone est sensiblement plus léger, le toucher plus agréable et les bords plus ronds. Ce grand format se glisse plus facilement dans une poche de veste. L’écran de 6,7 pouces bénéficie quant à lui d’une luminosité accrue. Même en plein soleil, il n’est pas pris en défaut.

Un nouveau bouton

Situé sur le côté, en lieu et place du petit interrupteur qui permettait de passer de sonnerie à silencieux, le nouveau bouton action permet de déclencher des raccourcis. Un appui long ouvre au choix : l’appareil photo, le dictaphone, la lampe torche, le mode concentration… Pratique quand vous souhaitez prendre une photo rapidement car non seulement le bouton ouvre l’appareil photo mais on peut aussi déclencher avec.

Port USB-C

C’est l’autre évolution majeure pour les iPhones. Les voilà désormais équipés, comme la concurrence, d’un port USB-C. Fini la prise Lightning, apanage jusqu’à présent de la marque à la pomme. On peut aisément imaginer que la décision de l’Union européenne d’obliger tous les constructeurs à harmoniser leur chargeur d’ici à 2024 a décidé Apple à franchir le cap. L’Europe souhaite en effet simplifier la vie des consommateurs et, pour des raisons de lutte Çcontre le gaspillage, éviter la multiplication des câbles. Un plus, donc, qui permet notamment des transferts de données plus rapides ou encore de relier son téléphone à un écran pour jouer ou lire une vidéo. À noter que l’iPhone Pro Max prend désormais en charge la connectivité Wi-Fi 6E, qui offre de meilleures performances sans fil avec notamment un débit deux fois plus rapide.

De la puissance

Et voilà la nouvelle puce A17 Pro. Avec elle, Apple entend conserver sa place de leader dans le secteur des puces pour téléphones intelligents. Le GPU (processeur) est jusqu’à 20 % plus rapide et offre des expériences encore plus immersives pour les jeux vidéo et la réalité augmentée. Avec des accessoires qui se clipsent sur le smartphone, l’iPhone 15 Pro ressemble de plus en plus à une console de jeux portable. La puissance de la puce permet de faire tourner des titres de console encore jamais portés sur smartphone comme Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Strandinget Assassin’s Creed Mirage4. On les a vus tourner, le résultat est très convaincant.

Et du Zoom

Si la version 14 du Pro Max permettait de faire d’excellentes photos, il lui manquait clairement un zoom optique assez puissant. Voilà un manqué comblé sur le 15 Pro Max qui propose un zoom optique X 5 qui permet de réaliser des photos lointaines et des portraits de bien meilleure qualité. Pour le reste, l’appareil photo bénéficie lui aussi de la puissance de la puce A17 Pro qui booste les sept objectifs professionnels. En mode portrait, en macro, en mode nuit, la qualité est au rendez-vous. Idem pour la vidéo qui offre des possibilités quasi-professionnelles. Avec le transfert rapide des données lourdes via l’USB-C, l’iPhone va concurrencer des caméras de cinéma pour un coût et un encombrement bien moindre.

Autonomie

Au bout d’une semaine de test, le 15 Pro Max, quoique plus puissant, fait aussi bien que son prédécesseur. Comptez près de vingt-sept heures d’autonomie en utilisation normale. Surchauffe ? Les réseaux sociaux semblent s’enflammer sur le sujet. L’iPhone 15 Pro Max aurait tendance à monter en température. En cause, sa nouvelle structure en titane. Nous l’avons testé sur un jeu vidéo et la lecture d’un film. Si la chaleur se sent un peu au bout d’une utilisation intensive ce n’est clairement pas handicapant et la sensation disparaît carrément avec une coque. À voir à l’usage et avec le vieillissement.

Conclusion

Avec ces évolutions notables, l’iPhone rattrape son retard sur la concurrence en termes de photo et de connectique. Le 15 Pro Max, avec son écran d’une qualité incroyable, est un outil de travail et de divertissement dont il devient difficile de se passer quand on l’a eu en mains.

INFOS : https://www.apple.com