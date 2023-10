Maestria Appartements Prestige dans un quartier prisé

Pensé pour les inconditionnels urbains et les amoureux de culture, Maestria Appartements propose 700 condos locatifs de type studio, 3 ½ et 4 ½ avec un accès à plus de 40 000 pieds carrés d’aires communes, votre quotidien sera inégalé. Signés par Devimco Immobilier, Maestria Appartements vous invitent à profiter pleinement de la vie au coeur du Quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal.



S’affichant comme le plus important projet résidentiel à usage mixte de la province, Maestria Appartements déploie deux tours au design unique. Dominant en beauté le paysage urbain de la métropole, le projet vous entraîne aux premières loges du Quartier des spectacles, face à la Place des Festivals.

Maestria Appartements vous invite à vivre à proximité des activités culturelles et de l’effervescence de la métropole. Habitez à deux pas de la Place des Arts et du Musée d’art contemporain. En vélo ou à pied, vous êtes à deux pas des stations de métro Place-des-Arts, McGill et Berri-UQAM et à proximité de cinq établissements universitaires réputés.

Chevauchant l’est et l’ouest de Montréal, avec ses tables éclectiques, ses petites boutiques, ses bars décontractés et ses nombreuses salles de spectacle, le Quartier des spectacles incarne avec vivacité et authenticité une ville en plein essor. De plus, un basilaire commercial de 44 500 pieds carrés intégrera des restaurants, des cafés et des commerces de proximité au projet. Tout pour vous faciliter la vie en vous donnant accès à ce que Montréal a de meilleur à vous offrir.



DES APPARTEMENTS EN FORMULE TOUT INCLUS

Ne faites aucun compromis et choisissez votre unité parmi la gamme de studio, 3 ½ et 4 ½. Tous les appartements sont équipés de six électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse et sécheuse) et incluent l’Internet haute vitesse, l’électricité, le chauffage et la climatisation.

Le projet propose également des boîtes sécurisées pour la réception de colis, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des casiers de rangement et des stationnements intérieurs à la location.



DES UNITÉS DE PRESTIGE

Maestria Appartements rehausse l’art de vivre à tous les niveaux. Ici, vous pourrez profiter du confort ultime d’une unité haut de gamme ainsi que de l’accessibilité du locatif!

Chaque appartement vous offre des finitions nobles et sophistiquées. Tout y a été réfléchi pour maximiser l’espace et laisser entrer la lumière grâce à une fenestration abondante allant du plancher au plafond.

L’architecture intérieure du projet Maestria offre un style contemporain et actuel aux tonalités de gris, de noir, de beige et de blanc. Les aménagements au design réfléchi vous permettront d’apprécier davantage votre appartement au quotidien. De plus, certaines unités sont munies d’un balcon.



INFOS | https://maestriaappartements.com/

POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR LE PROJET

PLANIFIEZ UN RENDEZ-VOUS : 438 800-8438

OCCUPATION DE LA TOUR 1 : IMMÉDIATE

OCCUPATION DE LA TOUR 2 : HIVER 2024