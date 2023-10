Élégance moderniste et vue panoramique se donnent rendez-vous à la nouvelle destination culinaire de Montréal

Avec le Hiatus, une nouvelle expérience gastronomique multiétage au sommet de Place Ville Marie, Sid Lee Architecture rend hommage à l’héritage de I.M. Pei. Avec cette transformation ambitieuse, les 45e et 46e étages du gratte-ciel emblématique du 1 PVM se voient complètement métamorphosés. Grâce au Hiatus, la firme d’architecture réaffirme son désir de réinventer le centre-ville de Montréal à travers le prisme de la créativité.

Le style international

Hiatus rend hommage à l’héritage de Place Ville Marie, qui date du début des années 1960. Pour évoquer cette rencontre entre le passé et le présent, Sid Lee Architecture a choisi de revisiter le mouvement moderniste du milieu du siècle dernier. Le design actualise les signatures de l’époque : boiseries et accents métalliques ont été agencés à des éléments contemporains, comme des finis iridescents et des pierres colorées. Plutôt qu’une simple fusion du passé et du présent, Hiatus existe en marge des tendances pour offrir à la communauté montréalaise ainsi qu’aux touristes un espace sophistiqué et intemporel.

Le projet fait également un clin d’œil aux éléments de design d’origine de PVM : le plus remarquable d’entre eux étant la trame universelle. Reliant les ascenseurs et la cuisine à la salle à manger, les couloirs cruciformes, où s’entrecroisent la clientèle et le personnel, ajoutent une dynamique unique à l’espace. Les reflets de la structure en grille du bâtiment apparaissent également sur le plafond suspendu, ce qui confère une qualité expansive et graphique à l’espace.

À sa sortie de l’ascenseur principal, dans le couloir de service du 43e étage, la clientèle est accueillie par un somptueux miroir encastré. Cette grande surface est habillée par un rideau aux motifs vibrants et aux découpes circulaires à travers lesquelles les convives peuvent admirer leur reflet en attendant le deuxième ascenseur qui mène vers le restaurant. Dans cet espace liminal, une essence de chêne rouge donne un aperçu des étages supérieurs.

Hiatus

S’étendant sur les 45e et 46e étages de la tour, Hiatus est un établissement unique faisant office de restaurant, de bar, de café et de salles de réunion aménagées et intégrées au campus d’affaires de PVM. Cet établissement aspire à créer de nouveaux rituels dans le quotidien des Montréalais et Montréalaises tout en insufflant un nouvel élan au centre-ville. L’espace offre une vue panoramique sur la métropole, allant du fleuve à la montagne en passant par les sites emblématiques de la brasserie Molson, de l’usine Farine Five Roses et de l’Habitat 67. Les visiteurs et visiteuses pourront profiter d’une expérience culinaire vivifiante, tandis que la clientèle d’affaires y trouvera un lieu de prédilection pour prolonger leur journée de travail, recevoir leurs clients et clientes ou se détendre entre collègues le temps d’un cinq à sept.

45e étage

Sid Lee Architecture a repensé le 45e étage de PVM, abritant initialement une salle des machines, en une expérience speakeasy. La firme a rivalisé de créativité en exploitant les défis uniques de l’espace – le plan en forme de croix, la surface au sol limitée et les plafonds bas – afin de créer une atmosphère intimiste et séduisante. Les convives peuvent profiter de la vue panoramique sur Montréal grâce à des fenêtres qui s’étendent à 360 degrés autour de l’établissement. Les meneaux effet miroir, les banquettes recouvertes de cuir couleur céleste et les lampes de table personnalisées signées Lambert & Fils font référence à l’héritage moderniste du bâtiment, tandis qu’un tapis floral envoûtant, qui accueille la clientèle à son entrée, apporte une vague de fraîcheur avec ses couleurs et ses motifs audacieux.

46e étage

Un escalier noir mène la clientèle du 45e au 46eétage, tranchant entre les palettes de couleurs respectives des deux espaces. Si le 45e propose une atmosphère calme et compacte, le 46eétonne avec ses plafonds voûtés et ses fenêtres pleine hauteur qui inondent l’espace de lumière naturelle. Cette ambiance est parfaite par une gamme de luminaires conçus sur mesure avec Lambert & Fils. Des appliques murales, tantôt en acrylique, tantôt en aluminium poli, évoquent la façade texturée de PVM. Des installations lumineuses tubulaires en acier plaqué de zinc iridescent flottent à travers une jardinière suspendue couronnant tout l’espace. Signées Atelier Vaste, des tables et des chaises en chêne rouge recouvertes de cuir noir rappellent les origines du bâtiment. Des éléments contemporains, tels que de superbes plateaux de marbre Mystic Brown et Rainforest Green, ancrent subtilement le design dans le moment présent. Dans la salle à manger, deux tiers des murs sont ornés de la même essence de bois que le mobilier, tandis que leur section inférieure est parée de calcaire Pietra Royal. Stratégiquement positionné, un ruban de surface réfléchissante enfumée relie ces deux matériaux et permet aux convives attablé(e)s d’entrevoir l’horizon qui se dérobe à leur regard.

Salles de réunion

La portion Est du 46e étage abrite des salles de réunion entièrement équipées, accessibles pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Offrant la même vue spectaculaire que le reste de ses espaces, ces salles de réunion proposent aux gens d’affaires un environnement excitant et élégant pour rencontrer des clients et clientes ou des collègues en dehors du contexte habituel du bureau. Des parois en verre insonorisées, qui s’étendent du sol au plafond, relient ces salles au reste du restaurant, tandis que des rideaux en tweed Lelièvre pleine hauteur peuvent être tirés pour plus d’intimité.



Design biophilique

Le panorama de Hiatus dépeint Montréal comme une ville en symbiose avec la nature, lovée entre le fleuve et la montagne. La matérialité, quant à elle, souligne une harmonie analogue à l’écosystème environnant. Les deux bars de l’établissement mettent également en valeur cette dualité : le bar en laiton massif et Cristallo Bianco rétroéclairé au 46e étage offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent au sud, tandis que le bar orienté vers le nord au 45eétage révèle le mont Royal, la pièce maîtresse de la ville.

Fiche technique

Emplacement : 1, Place Ville Marie, Montréal (45e et 46e étage)

Client : Ivanhoé Cambridge

Architectes : Sid Lee Architecture

Superficie : ± 10 000 pi²

Entrepreneur général : Avicor Construction

Ingénieurs électromécaniques : Stantec Experts-conseil

Ingénieurs en structure : NCK Inc.

Éclairage sculptural : Lambert & Fils Studio

Mobilier sur mesure : Atelier Vaste

Crédit photo : Alex Lesage

Arrangements floraux : Studio Sveja

Pour plus d’informations https://sidleearchitecture.com