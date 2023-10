À la découverte d’alterNatives avec la star de TikTok Xavier Watso

Xavier Watso est un créateur bispirituel dont la popularité a explosé sur TikTok avec ses vidéos divertissantes consacrées à l’indigénéité. Watso, Abénaquis d’Odanak, joue dans une nouvelle production de la pièce acclamée du dramaturge Drew Hayden Taylor, alterNatives, présentée sur la scène du Théâtre Centaur jusqu’au 5 novembre.

Ancien professeur d’art dramatique au secondaire à la Commission scolaire de Montréal pendant 16 ans, l’acteur abénaquis incarne le personnage de Bobby dans alterNatives, une collaboration du Centaur avec la compagnie de théâtre autochtone montréalaise les Productions Menuentakuan.

La pièce se concentre sur la relation entre Angel, un jeune écrivain de science-fiction anishinaabe, et sa partenaire Colleen, une professeure d’université qui étudie la littérature autochtone bien qu’elle ne soit pas elle-même autochtone. Colleen invite deux de ses amis – Dale et Michelle, un couple de végétaliens libéraux blancs – à s’asseoir et à partager un repas avec deux des amis d’Angel – dont Watso dans le rôle de Bobby – deux militants anticoloniaux radicaux qui se surnomment eux-mêmes « guerriers alterIndiens ».

Cette comédie de mœurs met en lumière les divisions culturelles qui existent encore entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada.

Watso est également chroniqueur médiatique, visage familier à Radio-Canada, maître de cérémonie des pow-wow d’Odanak, Wolinak et Cacouna et animateur du festival Présence Autochtone.

Nous nous sommes récemment assis pour une séance de questions-réponses . Ce jour-là, Watso préférait utiliser les pronoms il/lui. (Traduit de l’Anglais)



Y a-t-il des similitudes entre Bobby et vous ?

Xavier Watso : La différence entre mon personnage et moi, c’est qu’il est un peu plus agitateur. Je suis heureux de jouer Bobby parce qu’il y a beaucoup de vérité derrière mon personnage et il dit beaucoup de choses intéressantes auxquelles beaucoup d’entre nous peuvent s’identifier, même si vous n’êtes pas autochtone. C’est aussi pour moi un premier pas très amusant vers le théâtre professionnel. Je joue aussi avec de si bons acteurs !

Dans le cadre de cette production, vous continuez à enseigner au public.

Xavier Watso : Ouais, à 100 pour cent ! J’adore enseigner. Je pense qu’il est important d’enseigner aux gens les réalités autochtones, que ce soit en classe, sur TikTok ou sur scène. Le public apprendra quelque chose et s’amusera en le faisant.

Vos vidéos TikTok sont extrêmement populaires. Dans quelle mesure un média est-il efficace pour partager vos messages ?

Xavier Watso : Si on prend le temps, c’est une question de communautés. Vous pouvez suivre ce qui vous intéresse vraiment. Trouvez votre niche. Une autre raison pour laquelle c’est une excellente application est que tout le monde peut l’utiliser. Tout le monde peut poster une vidéo. C’est simple.

Dans vos vidéos TikTok, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que vous avez de beaux ongles. Combien de temps consacrez-vous à vous faire les ongles chaque semaine ? Ils sont incroyables !

Xavier Watso : J’ai trouvé ce TikToker de Montréal qui me fait les ongles. J’aimerais les faire une fois par mois mais parfois je dois prolonger le temps entre les rendez-vous.

Vous vous identifiez comme bispirituel. Que signifie pour vous être bispirituel ?

Xavier Watso : Cela peut concerner votre genre, votre sexualité, mais cela peut aussi concerner votre spiritualité. Et il peut s’agir d’une combinaison de ces trois éléments, ou d’un seul d’entre eux. C’est comme ça que je le perçois. Mais je sais que d’autres peuples autochtones ne voient pas les choses de la même manière. Pour d’autres, c’est absolument une question de genre ou absolument de sexualité. Et je pense que ce n’est pas grave parce que chaque nation a sa propre vision, sa propre culture, sa propre tradition. Nous ne sommes pas tous pareils.

Vous avez une nouvelle série télévisée APTN qui sera diffusée en première l’année prochaine.

C’est une série autochtone qui parle de légendes. Nous tournons au printemps et la série sera diffusée à l’automne 2024.



INFOS | La pièce alterNatives est présentée au Théâtre Centaur du 17 octobre au 5 novembre.

