La tornade Todrick Hall de passage à Montréal 

Notez bien la date dans vos agendas ! Le chanteur et chorégraphe américain Todrick Hall investira le Rialto le 20 octobre pour un concert unique à Montréal dans le cadre de sa tournée Velvet Rage.

Comédien à Broadway, vedette de MTV, finaliste d’American Idol et personnalité virale de YouTube, Todrick Hall est un artiste aux multiples talents : chanteur, compositeur, danseur, chorégraphe et également costumier. Rien de moins ! On se souviendra aussi qu’il a fréquemment été invité en tant que juge ou coach à la populaire émission RuPaul’s Drag Race ainsi que pour Drag Race : All Stars. Et il a fait la couverture de Fugues en aout 2018.

Reconnu et soutenu par la communauté LGBT, ce sont ses fans — plus de 3,6 millions sur YouTube, ses vidéos ont atteint le chiffre incroyable de 886 millions de visionnements — qui lui donnent l’énergie et la motivation pour aller toujours plus loin et avancer au quotidien. Un soutien dont Todrick, dit en entrevue qu’il ne pourrait pas se passer.

Né en 1985, à Arlington au Texas, ce jeune artiste a vu sa carrière débuter lors de son audition pour la 9e saison d’American Idol. Sa touchante prestation pour convaincre le jury lui a permis progressivement de montrer de quoi il était capable. Il atteint alors les demi-finales et se fait remarquer par le public. Même s’il ne termine pas vainqueur, l’émission sera tout de même un tremplin pour lui. Elle lui permettra de devenir le performeur qu’il a toujours rêvé d’être et de pouvoir rejoindre Broadway pour faire de la comédie musicale (Kinky Boots, The Colour Purple, Memphis, Waitres et Chicago). Cela ne l’empêchera pas non plus de présenter plus de 400 vidéos sur YouTube en plus de ses tournées et ses collaborations avec d’autres artistes, comme Taylor Swift, par exemple.

Le public montréalais pourra le (re)voir sur scène à Montréal où il viendra présenter ses grands succès — Straight Outta Oz,Forbidden, Haus Party et Femuline —, ainsi que des classiques tirés de ses 13 albums.

Todrick Hall 100% queer

Avec chaque tournée et chaque album, Todrick Hall confirme son statut de popstar qui assume pleinement son identité queer. Mieux encore, il la revendique. «Il m’aura fallu des années et des années, même après être sorti du placard, pour être à l’aise avec mes côtés masculin et féminin», déclare-t-il dans un communiqué. «Je suis tellement excité de permettre aux gens d’être totalement eux-mêmes avec cette musique que j’ai créée sur mesure pour la communauté gaie».

INFOS | Todrick Hall – Velvet Rage Tour, le Vendredi 20 octobre à 20h (les portes ouvriront à 19h), au Théâtre Rialto Montreal

BILLETS : https://admitone.com

Todrick Hall website https://www.todrickhall.com/



— Article publié le 29 septembre 2023