Un grand merci à Martin Nadeau, propriétaire du St-Hubert du Village, qui a remis un don d’un montant de 12 000 $ à l’organisme G.R.I.S. à l’occasion de la soirée annuelle en blanc et GRIS. Lancée en 2015, cette soirée témoigne de sa présence et de son soutien renouvelé à la mission de démystification de la diversité sexuelle et de genre au sein des écoles.

https://www.gris.ca/

https://www.st-hubert.com/ – 1019-rue-sainte-catherine-est