LP dévoile Love Lines et débarque à Laval

LP, la talentueuse chanteuse et compositrice à la voix unique, enflamme la scène musicale avec son septième album, Love Lines, sorti le 29 septembre dernier. Afin de promouvoir la sortie de ce nouvel opus, l’artiste annonce une série de concerts à travers l’Amérique du Nord, dont un spectacle à Laval le 5 novembre prochain.

Love Lines

Selon la maison de production de LP, Love Lines est une véritable odyssée émotive, une ballade épique pour tous ceux et celles qui ont du mal à lâcher prise. Cet album explore les complexités des relations humaines, mêlant des sonorités audacieuses alliant le rock et la pop à des paroles profondes et émotionnelles.

L’album comprend 12 titres qui offrent un regard profond et réfléchi sur les expériences de vie de LP, y compris ses relations avec ses partenaires. Le septième opus fait rayonner la voix incomparable de l’artiste et ses mélodies sans tabou combinées à une émotion crue et sincère.

Selon LP, l’album est « l’essence de moi et de ce que j’ai passé ma vie à faire, à cultiver et à essayer de comprendre. Même en tant qu’humain, j’ai l’impression de devenir de plus en plus dense. Je suis davantage moi-même chaque année. »

Love Lines comprend notamment le simple Long Goodbye, un joyau paru le 7 septembre dernier. Dans les mots de LP elle-même : « Long Goodbye est une lettre d’amour à mes deux dernières longues relations dans lesquelles j’avais l’impression que, d’une certaine manière, nous ne voulions pas, mais que nous devions y mettre fin pour notre santé et notre bien-être à long terme. Cela semble probablement un peu plus noble qu’il ne l’est en réalité ! La situation méritait un moment épique et explosif pour ce qu’elle vaut, et je pense que nous en avons un ! »

LP de retour au Québec

En plus de lancer un nouvel album, LP est actuellement en tournée à travers plus de 25 villes en Amérique du Nord, dont New York, Toronto et Montréal. Les concerts de LP sont réputés pour leur énergie débordante et l’émotion qui se dégage de ses performances. Les fans québécois.es auront donc l’occasion de la voir sur scène à la Place Bell de Laval le 5 novembre prochain.

L’histoire d’amour entre LP et le Québec ne date pas d’hier. Sa musique, marquée par son authenticité et sa voix extraordinaire, résonne profondément avec les adeptes locaux. L’artiste avait d’ailleurs donné un spectacle mémorable à guichet fermé au Théâtre Corona de Montréal en 2017, laissant une marque indélébile dans le cœur des Montréalais.e.s. Ses chansons, qui abordent des thèmes tels que l’amour, l’identité et l’acceptation de soi, trouvent un écho particulier au sein de la communauté LGBTQ+, notamment la communauté lesbienne.

Un parcours en crescendo

Laura Pergolizzi est née le 18 mars 1981 à Long Island, New York. Dès son plus jeune âge, elle montre un intérêt pour la musique, apprenant à jouer de la guitare et à écrire des chansons. Sa voix distinctive, qui n’est pas sans rappeler les sonorités de Melissa Etheridge et de Florence Welch, attire rapidement l’attention de l’industrie musicale. Le succès n’est toutefois pas instantané pour LP. Bien que son premier album, Heart-Shaped Scar, en 2001, révèle son talent unique, il ne connaît pas un grand succès commercial.

La consécration arrive finalement en 2011 avec la sortie de la pièce Into the Wild. La chanson a été utilisée dans une publicité pour Citibank, propulsant LP sur la scène internationale. Cependant, c’est en 2015 que LP a atteint le statut de superstar avec la chanson Lost on You. La chanson domine les classements mondiaux et devient un succès retentissant aux quatre coins du globe.

En 2018, l’artiste lance N’oublie pas, en duo avec Mylène Farmer. Le second simple de l’album Désobéissance de Farmer fracasse instantanément les palmarès français.

En 2023, LP sort son septième album, Love Line, qui promet de continuer de faire vibrer le cœur des fans et d’être un ajout mémorable à sa discographie déjà impressionnante. Artiste exceptionnelle qui a su conquérir le monde avec sa musique authentique et sa voix inimitable, LP se place aujourd’hui très haut dans le cœur des Montréalais.e.s.

Le concert-événement du 5 novembre prochain à Laval est donc un rendez-vous à ne pas rater.



INFOS | LP sera en concert à la Place Bell de Laval, le 5 novembre 2023.

https://evenko.ca

Cette entrevue est d’abord parue le 27 septembre dans l’édition magazine d’octobre 2023 de FUGUES.