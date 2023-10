Mundial Montréal : Vitrine sur la musique internationale de l’heure

L’événement-boutique Mundial Montréal est de retour du 14 au 17 novembre prochain et propose une fois encore une programmation riche et haute en couleur. Au menu : 30 vitrines d’artistes de la scène musicale diversifiée, des activités de réseautage, des conférences inspirantes et un épique party de clôture.

Tenu dans plus d’une douzaine de salles mythiques, Mundial Montréal invite les talents du monde entier à se produire devant les professionnel.le.s de l’industrie, incluant diffuseurs, promoteurs, agents et gérants, afin de leur faire découvrir les sonorités les plus récentes de la planète. Au total, ce sont plus de 350 délégué.e.s qui sont attendu.e.s dans la Métropole pour le happening artistique.

Mundial Montréal comptera une trentaine d’artistes, dont 20 proviennent du Canada et 10 de l’international. Les créateurs et créatrices minutieusement sélectionné.e.s par un jury mettront en lumière une gamme de styles musicaux, de cultures, de traditions et d’approches créatives.

Présentées sous forme de « vitrine », les courtes prestations offriront aux artistes et aux délégué.e.s une expérience unique taillée sur mesure autour de l’histoire que l’artiste souhaite raconter. Chaque présentation proposera un mélange d’artistes qui charmeront par leur innovation, leur célébration de la tradition et les rencontres culturelles qu’ils suscitent.

Les participant.e.s auront notamment l’occasion d’entendre tous les styles musicaux, du fuzz arabe au flamenco syrien, en passant par le groovy house, le jazz caribéen, le RnB électro et la musique traditionnelle québécoise.



Vitrine sur les virtuoses

Le mot d’ordre pour la programmation de Mundial Montréal est on ne peut plus clair : diversité. Les participant.e.s pourront donc plonger dans les univers d’artistes des plus variés. Au programme cette année, on pourra notamment découvrir la puissance afro de Donald Dogbo (Montréal) et du groupe de Joy Lapps (Oshawa), en passant par le virtuose vietnamien Huu Bac Quintet et son quintette (Montréal) et le projet de soul jazz brésilien Tio Chorinho, avec Flavia Nascimento (Toronto/Québec).

Les adeptes de rythmes endiablés seront comblés notamment par la musique house de DJ Pøptrt (Montréal), la groovy house et 80s dance de DJ Silktits (Montréal), le dancehall de DJ Trinidaddy (Ottawa) ou encore le Maghreb trance de Zar Electrik (Marseille).

L’inspiration ne manquera pas pour les danseurs avec le projet électro amapiano-pop SPRLUA (Montréal), le maître à penser salsa Andy Rubal & Son del Sun (Montréal), la funky soul pop brésilienne de Lara Klaus (Montréal) et les grooves haïtiens de Mister Drê-D (Montréal).

Plusieurs projets flamencos passionnants seront également présentés, notamment Andalusyria (Montréal), une conversation musicale entre trois virtuoses d’origine syrienne, espagnole et cubaine ; et le son méditerranéen explosif de Qairo (Toronto/Espagne).

La diaspora canadienne d’Europe de l’Est sera aussi de la partie. En effet, les dub-punks slaves Dumai Dunai de Montréal et le groupe ukrainien le plus explosif de Terre-Neuve, Kubasonics (présentés par Music Newfoundland and Labrador) feront vibrer l’audience.

Trois artistes d’Amérique latine qui s’inscrivent dans la tradition des auteurs-compositeurs-interprètes mariant politique et émotion seront aussi à l’honneur, soit l’artiste maya Sara Curruchich (Guatemala), le duo argentin Don Hilario & Niña del Monte, qui offre une exploration du répertoire des gauchos, ainsi que la chanteuse québéco-dominicaine MARITZA.

La programmation de Mundial Montréal fera aussi résonner quelques notes classiques et traditionnelles par l’entremise notamment de l’ensemble pop de chambre Pallmer (présenté par Music New Brunswick), le projet trad québécois festif La Déferlance, les compositions méditatives de Mari Kalkun (Estonie) et les mutations de l’accordéon de Johanna Juhola Trio depuis la Finlande.

Les amateurs et amatrices de musique québécoise traditionnelle seront particulièrement ravi.e.s de savoir que la légende de l’industrie, Gilles Garand (Beloeil), présentera son tout premier projet musical : Le parcours d’un passeur.



La crème de la crème à Montréal

Signe de l’importance de l’événement sur la scène musicale mondiale, plus de 500 groupes et artistes musicaux ont soumis leur candidature pour Mundial Montréal. La sélection et la curation des œuvres des 30 artisans finaux ont donc été confiées à un jury d’expert.e.s composé de Denise Bolduc, Doug Cox, Raeesa Lalani, Ralph Boncy et Yasmina Proveyer.

C’est donc après l’évaluation et la délibération de ce comité que la crème de la scène de la musique mondiale a été invitée à faire rayonner son art lors de l’événement montréalais.



BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT !

Les laissez-passer pour Mundial Montréal 2023 sont disponibles en ligne.

Pour en apprendre davantage ou se procurer des billets, on peut visiter le www.mundialmontreal.com



