Près de 100 drags à découvrir : la programmation complète des Rendez-vous de la drag

Le compte à rebours est lancé ! La première édition des Rendez-vous de la drag s’annonce flamboyante avec une programmation festive, unique, accessible et appropriée pour tous les âges. Les 28 et 29 octobre prochains – et même au-delà –, c’est à un événement placé sous le thème de l’extravagance, de la paillette, de l’ouverture et de l’émerveillement que les drag queens Michel Dorion et Rita Baga, toutes deux porte-paroles des Rendez-vous de la drag, convient le public nombreux au Palais des congrès de Montréal.

Réunissant plus d’une centaine d’artistes drags, inspirés des RuPaul’s DragCon et comparables aux populaires DragCon à Los Angeles et à Londres, les Rendez-vous de la drag se distinguent en étant la toute première convention de la culture drag à prédominance francophone au Québec, au Canada et dans toute la Francophonie.

À cette occasion, seront présent·e·s des talents québécois comme internationaux, dont Ra’Jah O’Hara (États-Unis), Icesis Couture, Barbada, Drag Couenne (Drag Race Belgique), Kam Hugh (Drag Race France), La Big Bertha (Drag Race France), Lolita Banana (Drag Race Mexico / Drag Race France), Mona de Grenoble, Rock Bière, RV Métal, Pétula Claque et Sasha Baga.

Un gala de clôture tout étoile avec la participation de Véronique Cloutier, Varda Étienne, Caroline Néron, Joe Bocan, Guillaume Pineault, Mathieu Dufour, Richardson Zéphir et Geneviève Leclerc !

Les deux journées des Rendez-vous de la drag se termineront par des soirées exceptionnelles. Le samedi, la journée prendra fin avec un spectacle haut en couleur, réunissant plusieurs drags dont les extravagant.es Lady Boom Boom, HercuSleaze et Manny.

Quant à la soirée de clôture du dimanche soir, elle sera consacrée au grand Gala des Drags 2023, animé par Michel Dorion et Rita Baga ! Ponctué de performances de l’interprète d’exception Geneviève Leclerc, de l’humoriste Anne-Sarah Charbonneau et des drags Ra’Jah Ohara, Icesis Couture et Barbada, ce gala sera l’occasion de remettre plusieurs prix dont ceux de « Miss Personnalité », « Extravaganza », « Party animal » et « Fan de l’année » ! Une multitude d’artistes comme Véronique Cloutier, Varda Étienne, Caroline Néron, Joe Bocan, Guillaume Pineault, Mathieu Dufour et Richardson Zéphir seront de la fête et remettront un prix !

Deux jours de spectacles, défilés, ateliers, conférences et plus encore !

Les samedi et dimanche, dès 10 h 30, les journées au Palais des Congrès débutent avec le Défilé d’ouverture avec les drags !

Puis, afin de permettre au public de découvrir les multiples facettes de ce monde coloré et pailleté, ces deux jours de célébration seront ponctués de spectacles, de conférences portant entre autres sur les différents types de drags et les communautés marginalisées, d’ateliers abordant divers sujets dont l’art du maquillage, des costumes et des perruques, et surtout, de plusieurs occasions de provoquer rencontres et échanges.

Samedi 28 octobre

10 h 30 Défilé d’ouverture avec les drags

11h30 Photo de groupe et coupure du ruban

12 h Conférence • Série Desjardins

12 h 30 Conférence • Série Desjardins

13 h Cours de danse MASC – Walter Ego

13 h 35 Spectacle – House of Gahd

14 h 05 Défilé – Cluc Couture

14 h 30 Cours de maquillage – Rainbow

15 h 10 Atelier diversité corporelle – Gabry Elle

15 h 20 Conférence • Série Desjardins

15 h 50 Spectacle – Productions MIDOR (L’Agence)

16 h 20 Spectacle – Under Kingstruction

19 h 30 Soirée spectacle – Détenteurs du billet Soirée spectacle seulement



Dimanche 29 octobre

10 h 30 Défilé d’ouverture avec les drags

12 h Conférence • Série Desjardins

12 h 30 Conférence • Série Desjardins

13 h Cours de danse FEM – Walter Ego

13 h 35 Spectacle – Drag de la relève

14 h 05 Conférence • Série Desjardins

14 h 35 Atelier de coiffure – Heaven Genderfck

15 h 15 Défilé de costumes – Ciatha Night

15 h 40 Les Kings, drags alternatifs

16 h 10 Spectacle – Drags de l’Acadie

16 h 30 Spectacle – BGB (Rita, Sasha et Aizysse Baga, Drag Couenne)

19 h 30 Soirée Gala des Drags 2023 – Détenteurs du billet Fan fini VIP seulement

Le Village s’anime durant les Rendez-vous de la drag dès le 26 octobre

De plus, divers ateliers et moments festifs entourant les Rendez-vous de la drag animeront Le Village du jeudi 26 octobre au lundi 30 octobre.

Mentionnons que le coup d’envoi des activités sera donné avec une Marche de l’Halloween qui démarrera à la place Émilie-Gamelin le jeudi à 20 h où tout le monde est invité à se déguiser pour déambuler sur la rue Sainte-Catherine Est !

Y’a pas à dire, Montréal sera complètement drag durant les Rendez-vous de la drag les 28 et 29 octobre 2023 au Palais des congrès !

INFOS :

Pour la programmation détaillée et l’achat de billets : rendezvousdeladrag.ca