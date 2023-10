Horoscope novembre 2023

Scorpion | 23 octobre au 22 novembre 2023

On arrive à l’Halloween, aux forêts dépouillées et au signe des courageux Scorpion. Jupiter et Saturne leur sont pas mal favorables en ce moment, ils leur envoient une belle énergie. Ainsi, Saturne en Poissons favorise la créativité des Scorpion. Pour des idées sérieuses. Des inventions. Mais aussi des œuvres marquantes, suscitant de la réflexion. Les artistes du signe évoluent lentement, mais en profondeur. Et ce qu’ils créeront touchera fortement leur public. Leurs œuvres n’auront pas le clinquant de l’éphémère, elles devraient faire une marque. Saturne influencera aussi de son sérieux, de sa réserve, la vie affective du natif du Scorpion. Les gens évolueront lentement dans leurs relations. Ils apprendront des vérités au cours d’un long chemin. Les amours sont souvent marquées par le destin avec Saturne, créant parfois une attente incontournable, ainsi que de la longueur dans les échanges. Bien que ça crée des liens forts, qui résistent à tout. Des célibataires font la plupart du temps une rencontre karmique, en re-connectant avec quelqu’un qu’ils auraient connu en d’autres vies. De là le sentiment de déjà-vu lors de ces rencontres souvent intenses, au-delà du soutenable. Saturne est normalement placé pour amener de la chance au Scorpion. Mais cette « chance », saturnienne, devrait se vérifier dans un domaine sérieux. Comme au travail. Bien des Scorpion auront des couronnements dans leur carrière, après des années de dévouement. Ou plusieurs seront « choisis » par un travail, comme s’il tombait du ciel. La job idéale les aura trouvés. Il y a aussi Jupiter en Taureau, jusqu’en mai, qui enverra des événements favorables aux natifs des Scorpion. Encore là, leurs relations seront favorisées, bien qu’ils auront parfois l’impression d’être envahis par tout le monde qui viendra à leur rencontre, car ils auront de nombreuses invitations pour des activités et des événements. Ainsi que des propositions d’affaires souvent avantageuses. Ils n’auront plus de temps pour se retrouver et savoir où ils en sont dans leur vie. Leur partenaire prendra beaucoup de place, il en demandera peut-être plus qu’à l’habitude. Il faudra trouver un nouvel équilibre. À partir de la fin-mai, Jupiter arrivera en Gémeaux, signifiant le début d’un temps de changement. Parfois intérieur, il verra qu’il évolue. Ses conditions financières vont changer, il devra être attentif pour savoir où ça le mène, bien que normalement l’évolution devrait être positive. Et enrichissante même. En résumé, le Scorpion sera bien entouré dans les mois à venir. On lui fera de belles offres, méritées. Mais il verra du changement à partir de l’été, auquel il devra s’adapter. Alors bonne fête le Scorpion si sombre et sexy ! Et joyeuse Halloween ! La fête qui nous amène à l’hiver et à sa lumière intérieure…

Sagittaire Vous réfléchirez à des histoires sensibles, en rapport peut-être avec la famille, le passé. Et les attentes qu’on avait pour vous. Vous saurez vous distancier cependant, pour que ça vous appesantisse moins. Et une histoire devrait survenir en rapport avec votre logis, comme si vous arriviez à une autre étape. Pour aller vivre ailleurs. Vous reverrez quelqu’un du passé, un jour ensoleillé. Ce seront de belles retrouvailles.

Capricorne Vous devriez vivre une histoire que vous attendez depuis longtemps. Quasiment votre adolescence. Un projet un peu fou. Ou la compagnie d’un être idéal. Enfin, quelque chose de bien se prépare pour vous, tout est déjà installé. Vous sentirez de la chaleur dans votre cœur aux premières neiges. Vous serez d’ailleurs entouré de bons amis à ce moment. L’un d’entre eux veut vous recruter pour un projet génial.

Verseau Vous rayonnerez dans le public. Vous paraîtrez bien, confiant. On le remarquera au travail où on vous confiera un autre défi ou un contrat avantageux si vous êtes à votre compte. Même les retraités seront sollicités, pour travailler quelques heures. Et sauver le système. Ce sera moins glorieux du côté intime, où vous sentirez un peu de distance. Bien que des célibataires devraient croiser une belle âme, sincère.

Poissons Vous verrez votre vie de plus haut, de sorte que vous saurez qu’il faut vivre maintenant. Vous déciderez donc d’essayer un trip qui vous attire depuis toujours. Ou vous partirez en voyage assez vite, une occasion se présentant. Vous croiserez une ou deux personnes qui vous comprendront très bien, alors que vous vous pensiez seul sur votre île. Des gens seront affectueux avec vous, vous fondrez comme du chocolat.

Bélier Vous prendrez votre œil au laser pour scruter vos dépenses, vos états financiers. Vous saurez alors y mettre de l’ordre. Vous pourriez recevoir un montant inattendu, mais légitime. Et vous verrez que vous changez. Enfin, vous attirez bien des attentions venant d’un genre de personne que vous n’auriez pas regardé avant. Ça devrait teinter vos prochains échanges intimes. Vous le verrez un soir, autour de l’Halloween.

Taureau Vous aimerez bien la compagnie des gens, de vos proches en particulier. Et vous laisserez passer bien des écarts pour garder la paix dans vos échanges. Une de vos relations devrait prendre une nouvelle tangente, vous le souhaitiez peut-être inconsciemment. Des gens devraient aussi s’intéresser à vous pour vous proposer un projet constructif. Et vous aurez des invitations pour des soirées, des sorties.

Gémeaux Vous aurez à beaucoup travailler, pour respecter des échéances. Et parce qu’on vous en demandera beaucoup. Vous finirez aussi par faire un ménage où c’est nécessaire et par jeter ou donner ce qui vous encombre inutilement, comme des vêtements d’il y a 10 ans et plus. Et si vous êtes le moindrement volontaire, vous pourriez redevenir en forme. Allez marcher en forêt pour écouter le silence. L’immobilisme.

Cancer Vous serez vagabond, vous trouverez facilement le moyen de vous amuser. Vous fascinerez les gens avec qui vous parlerez quand vous sortirez au gym ou au bar. Votre imagination sera en ébullition, vous aurez de bonnes idées pour régler des histoires ou pour créer un nouveau truc techno. Et un soir, quelqu’un va vous hypnotiser de son regard fauve, vous serez K.O. Prenez la vie cool, pour bien vous ressourcer.

Lion Vous êtes le roi dans votre château. Ou c’est sur le point de se réaliser. Vous déciderez de planter votre tente pour passer l’hiver, bien que vous pourriez effectuer des travaux pour rendre votre home plus accueillant. Vous sentirez aussi que vous avez trouvé une famille. Vous vous souviendrez de votre passé autrement, ça vous soulagera. Un presque coloc s’en vient, un voisin prépondérant, finalement sympa.

Vierge Vous aurez à faire de nouvelles routes pour le travail. Ou pour visiter du monde sympathique et assez attachant. Vous pourriez aussi vous décider à faire un apprentissage pour le travail. Ou pour le plaisir. La marche vous fera relaxer pas mal, même par temps froid. Vous aurez des échanges soudainement intenses avec quelqu’un autour, semblant jusque-là anodin. Ce seront des moments bouleversants. Passionnants.

Balance Vous serez payé après avoir travaillé quelque part. Peut-être même depuis longtemps, sans rien espérer. La récolte devrait être conséquente, on reconnaîtra vos talents et votre intelligence. Et vous recevrez assez d’argent pour payer vos visites chez Simons. Quelqu’un se décidera à vous approcher, après vous avoir bien observé. Vous aurez alors de longues conversations, sans fin. Ni ennui.