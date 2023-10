L’artiste canadien Yunus Chkirate «en résidence» à Sans Francisco

L’étoile montante de l’art canadien au nom intéressant, Yunus Chkirate, a choisi San Francisco comme résidence et y créera jusqu’à la fin novembre 2023.

Des voyages de Léonard de Vinci en Italie et en France aux nombreux voyages de Michel-Ange à Rome, les artistes ont une longue tradition de voyage. Dès la Renaissance, les voyages étaient essentiels au développement de l’art. Ils permettaient aux artistes de se familiariser avec l’art disponible dans des pays étrangers et, plus important encore, de recueillir des perspectives diverses et de nouvelles inspirations pour leurs propres œuvres. Quelques siècles plus tard, l’art du voyage est toujours d’actualité. Le peintre et sculpteur canadien Yunus Chkirate en est un bel exemple : il a voyagé et exposé dans le monde entier, y compris jusqu’en Australie, où il a été le seul artiste canadien invité à exposer ses œuvres lors du Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras en 2014.

RÉSIDENCE DE DEUX MOIS À SAN FRANCISCO

L’étoile montante de l’art canadien au nom intéressant, Yunus Chkirate, a choisi San Francisco comme prochaine résidence et y crée jusqu’en novembre 2023. « …Dès le premier moment où j’ai visité San Francisco en 2015, j’ai ressenti cette attraction organique vers la ville. J’ai été captivé par l’attrait de son esthétique, de sa végétation et de ses habitants. J’ai su presque immédiatement qu’un jour, elle ferait partie intégrante de mon parcours artistique

En février dernier, j’ai senti qu’il était temps pour ma créativité d’explorer les possibilités offertes par la ville. Heureusement, grâce à des amis formidables, j’ai eu l’occasion de venir en résidence dans le studio de Don Hershman pendant deux mois. J’ai établi une bonne base chez moi, mais cet endroit magnifique m’attirait et me demandait de le découvrir davantage.

Mon art a toujours été axé sur des moments authentiques et bruts. Les portraits que j’ai créés ici sont une lettre d’amour à San Francisco, dans toute sa beauté et sa dureté, du point de vue de quelqu’un qui arrive et qui s’imprègne de tout ce que la ville a à offrir. Je reste présente, je crée ce que je vois et ressens, je laisse les différentes palettes de couleurs me guider dans le processus. J’espère que mes perspectives montreront à San Francisco comment un Montréalais est tombé amoureux de sa maison…. » a déclaré Yunus Chkirate.

Les collectionneurs et les fans pourront voir les nouvelles peintures et sculptures de Yunus Chkirate lors de l’événement 1890 Bryant Studios OPEN STUDIOS les 28 et 29 octobre 2023 de 11h à 17h, situé au 1890 Bryant Street, San Francisco. Les œuvres de Yunus seront exposées au Studio # 315. Des visites privées peuvent également être organisées en envoyant un courriel à l’adresse suivante : [email protected]

Tous les détails de l’événement sont disponibles ici :https://www.facebook.com/events/1395336758031389/1396238827941182/?ref

COMMANDE SPÉCIALE DE LAMBORGHINI

Au début de cette année, en septembre, Yunus Chkirate a dévoilé une commande importante de Lamborghini S.p.A.pour commémorer le 60e anniversaire du constructeur italien de voitures de luxe pour commémorer le 60e anniversaire du constructeur italien de voitures de luxe. Un portrait plus grand que nature du fondateur de Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, a été présenté à la concession de Montréal, la plus grande au monde. L’initiative « Lamborghini à travers les yeux du monde » célèbre l’art et les artistes, et un artiste de chaque ville du monde où se trouve une concession Lamborghini a été invité à y participer. La peinture est actuellement exposée au siège social de Lamborghini à Montréal avant de partir pour Sant’Agata Bolognese (Bologne, Italie) où elle sera exposée en permanence au Museo Lamborghini.



Yunus Chkirate avec son portrait de Ferruccio Lamborghini et des cadres de l’entreprise lors du dévoilement du tableau en septembre 2023, à Montréal. Photo Carmela Scrocca.

L’ARTISTE ET L’ART

Artiste autodidacte passionné, Yunus Chkirate est devenu l’un des portraitistes les plus recherchés, avec une liste croissante de collectionneurs du monde entier. Ses peintures dynamiques et audacieuses, qui rappellent les portraits de la Renaissance italienne avec une touche de modernité, ont été exposées au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Italie. www.yunuschkirate.com