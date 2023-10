Full House novembre 2023

En novembre, il commence à faire fret pour vrai. Les couleurs sursaturées d’automne se mettent à perdre leur pigmentation et à laisser place à du joli brun qui vous annonce sournoisement l’hiver. Ce mois gris n’offre même pas de festival ou de long congé auxquels se raccrocher pour mieux le traverser. Pour ajouter à la morosité, on surnomme novembre le mois des morts. Bref, c’est pas très gai. Qu’à cela ne tienne, je vous ai concocté une playlist parfaite pour réchauffer vos cœurs en attendant les ritournelles de Noël. Vous connaissez la musique, vous trouverez ici votre habituel tour d’horizon mensuel des chansons qui se démarquent sur la scène house et dance. Comme le nom de la chronique l’indique, je vous suggère trois nouveautés à découvrir et deux succès à réentendre, pour compléter votre FULL HOUSE. Bonne écoute !

Trois sorties récentes à découvrir

Jeannot Bournival – Mur à mur

L’artiste de Saint-Élie-de-Caxton a dévoilé le 6 octobre dernier une version inédite de sa chanson Mur à mur parue en 2022 sur l’album Avec vue sur l’amer. Bournival s’est associé au DJ Millimetrik pour revisiter la pièce tirée de son plus récent album. Avec la promesse de nouveau matériel à paraître au début 2024, le musicien procède d’abord en décorant d’un point final le chapitre qu’il vient clore par le biais de cette offrande musicale inattendue. Captivante et invitant à la transe, cette dernière pièce fusionne habilement la poésie métaphorique des paroles originales de la chanson avec une approche deep house. Lauréat de dizaines de Félix et mentions en carrière, Jeannot Bournival agit notamment à titre d’architecte sonore aux côtés d’artistes tels que Fred Pellerin, Tire le coyote et Bryan Perro. Je le répète souvent, les artistes québécois qui s’aventurent dans la house ne reçoivent pas assez de reconnaissance à mon avis, il est donc important de les célébrer !

Wuki – Sunshine (My Girl)

2023 aura été une année colossale pour Wuki qui l’a vu sortir deux des chansons les plus jouées au monde, Edge of Seventeen et To Be Real (ft. Cheryl Lynn). Après avoir marqué deux coups de circuit consécutifs, le DJ américain est revenu à la fin août avec un tout nouveau chef-d’œuvre. Sunshine (My Girl) est une version house sans faille du hit de The Temptations de 1965, qui deviendra indéniablement sa plus grande sortie à ce jour. La chanson est déjà jouée et rejouée par les plus grands DJ de la planète, notamment FISHER, Tchami, Martin Garrix, Steve Aoki, Oliver Heldens, Hardwell, Diplo, Tiësto, Don Diablo, Armin van Buuren, Chris Lake, Cedric Gervais et plus. Wuki, également connu sous le nom de Kris Barman, est désormais devenu l’un des noms les plus prisés sur la scène mondiale de la musique dance. Une fois que vous aurez entendu son nouveau morceau, vous le mettrez en boucle pendant au moins une bonne heure. Bienvenue là !

HVMZA, Cheryl Zondi – Freed

HVMZA (prononcé Hamza) est un producteur de musique et DJ belge aux racines turques et arabes. Sa musique se situe quelque part entre l’afro/latin et la house organique, avec des ambiances méditerranéennes et moyen-orientales, incorporant des éléments d’un large éventail de genres, notamment le folk latino-américain et la musique traditionnelle africaine, le tout créant un style captivant et très unique. Sa musique se distingue par son parcours coloré et la diversité des genres et des cultures que l’artiste marie. Fraîchement sorti à la fin août, ce nouveau titre mettant en vedette la chanteuse sud-africaine Cheryl Zondi ne fait pas exception. Son atmosphère chill vous mettra dans l’ambiance idéale pour un 5@7 entre ami.e.s ou un dîner avec votre douce moitié. Santé !

Deux succès à réécouter

George Michael – Flawless (Go To The City)

Voilà une histoire comme je les aime. La chanson disco Keep on Dancin’ de Gary’s Gang a fait l’objet d’un sampling par le groupe dance The Ones, en 2001, pour donner naissance à Flawless. Cette dernière a à son tour fait l’objet d’un sampling par nul autre que George Michael, en 2004, sur son album Patience, pour nous offrir l’excellente Flawless (Go to the City). La qualité de production et le choix des instruments donnent à la chanson une couleur toujours très actuelle, de sorte qu’on ne remarque pas qu’elle date de près de 20 ans. Que vous soyez un fan fini de cette icône de la musique gaie ou que vous ayez tout simplement envie d’un bon beat pour danser, plus besoin de chercher. Je vous mets au défi de faire jouer Flawless à vos invité.e.s et je vous parie qu’on vous demandera qui est l’interprète de ce nouveau hit.

Thomas Gold – Volare

Sorti en août, ce titre très hot revisite le tube de 1989 du groupe espagnol Gipsy Kings. Cette audace n’est pas une surprise puisque le DJ berlinois Thomas Gold s’est fait un nom en retouchant Set Fire to the Rain, d’Adele, qui compte désormais quelque 14 millions de vues sur YouTube, ainsi que d’autres remix pour Lady Gaga, Miike Snow, Fatboy Slim et divers artistes de partout sur la scène des clubs. Cette chanson est un gros morceau. C’est un statement que vous ne pouvez pas tout simplement droper à tout moment lors d’un party. Jouez-la lorsque vous voulez faire une impression.