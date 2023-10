Le Rendez-vous Famille choisie dela Fondation Émergence, le 9 novembre prochain

Sous le chapeau Famille choisie, la Fondation Émergence a développé un programme destiné aux personnes proches aidantes LGBTQ+. Celles-ci sont beaucoup plus nombreuses qu’on le croit. Bien sûr, on pense qu’elles viennent en général à des personnes LGBTQ+, souvent des ami.e.s mais pas seulement. Le fait qu’un grand nombre soit célibataire ou sans enfant, elles sont souvent plus amenées que leurs frères et sœurs à s’occuper d’un.e parent.e temporairement ou définitivement en perte d’autonomie.



Mais, comment sont-elles perçues et entendues, entre autres, quand elles n’ont aucun lien de parenté avec la personne qu’elles aident ? Leur reconnaît-on les mêmes droits que si elles s’occupaient d’une personne de leur propre famille ? C’est pour cela que la Fondation Émergence comme d’autres organismes ont développé le concept de famille choisie, qui ne restreint pas le degré de relation à celui du lien familial.



«C’est une réalité que l’on commence à bien documenter, commente Julien Rougerie, en charge du programme Pour que vieillir soit gai à la Fondation Émergence, et l’on constate que les personnes LGBTQ+ qui viennent en aide à un.e proche vivent beaucoup d’isolement. Entre autres, elles souffrent de ne pas pouvoir partager leur expérience et leurs pratiques avec d’autres proches aidant.e.s LGBTQ+».



Ce constat est à rapprocher de la situation des minorités sexuelles et de genre qui au cours de leur vie ont subi ou ont été témoins de la stigmatisation et de la discrimination. Elles vivent encore très souvent avec le spectre et le stress lié à ce spectre d’une discrimination ou d’un rejet toujours

possible. À ce déterminant s’ajoute celui déjà reconnu pour les personnes proches aidantes hétérosexuelles la précarité de leur statut dans la société malgré le rôle essentiel

qu’elles jouent.



«Nous avons donc une demi-journée de rencontre avec des intervenant.e.s pour faire le tour des questions qui se posent aujourd’hui, continue Julien Rougerie, le 9 novembre prochain, aux Archives nationales du Québec. Nous aborderons entre autres le transfert des connaissances, sur les moyens à courts et longs termes pour répondre aux besoins immédiats et futurs de ces personnes proches aidantes LGBTQ+, être en mesure de mieux les outiller et de rappeler que nous organisons à la fondation des ateliers mensuels, des groupes de discussion, tout comme des formations de sensibilisation auprès des professionnel.le.s de la santé et des services sociaux. Nous avons aussi créé un groupe Facebook « Famille choisie » pour créer tout un réseau et ainsi favoriser le partage».



La Fondation Émergence a mis en ligne une étude réalisée par divers départements de l’Université de Sherbrooke : La proche aidance dans les populations 2SLGBTQ+: État des lieux. Cette étude recense les facteurs de stress auxquels les personnes 2SLGBTQ+ seraient plus susceptibles de les toucher que les autres personnes proches aidantes extérieures à ces communautés.



Comme le souligne Julien Rougerie dans l’entrevue, les configurations sont variées et présentent des caractéristiques propres auxquelles on doit faire attention. Bien évidemment, on pense au couple habituel, dont l’un.e des conjoint.e.s prend soin de l’autre; on pense à une personne 2SLGBTQ+ en perte d’autonomie qui aura comme proche aidant.e quelqu’un de sa communauté. On le voit encore souvent dans les familles, c’est le ou la célibataire sans enfant qui aurait donc plus de temps libre qui devrait prendre en charge les parents. Et bien entendu, le plus souvent c’est la fille la soeur lesbienne qui serait « naturellement » vouée à cette tâche.



L’étude démontre aussi un autre fait important qu’en tant que personnes 2SLGBTQ+ nous serions plus susceptibles que les personnes cisgenres hétérosexuelles de devenir un jour proche-aidant.e. Le programme Famille choisie de la Fondation Émergence prend alors tout son sens comme ressource indispensable.

INFOS | Le rendez-vous Famille choisie de Fondation Émergence, le 9 novembre 2023,

de 13h30 à 18h30, aux Archives nationales du Québec

https://www.fondationemergence.org/famillechoisie