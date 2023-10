Le Roi danse, un trio à la naissance du Roi-Soleil

L’un danse, l’autre compose et le troisième met en scène. Qui sont-ils ? Le premier est Roi, et pas n’importe lequel, Louis XIV qui va devenir le Roi Soleil; le second, Lully, est musicien; et le dernier est acteur et auteur Molière. Les trois dans leur domaine respectif vont marquer le 17e siècle français mais surtout vont se fréquenter. Quelle était l’étendue de leur relation? C’est la question à laquelle la pièce Le Roi danse propose une interprétation au Théâtre Denise-Pelletier, dans une mise en scène de Michel-Maxime Legault.

Quand la pièce débute, nous sommes à Versailles, en 1643, dans une France qui a besoin d’un sang vif, d’un soleil neuf. Adolescent, Louis sait qu’il régnera un jour, mais il sait aussi que l’on fera tout pour l’empêcher de gouverner et d’en faire un pantin. À mesure qu’il grandit, il se met dans l’idée de remplir sa nation de beauté, bouleversé par la musique de l’ambitieux Lully et par les pièces du courageux Molière.

Son goût des arts, dont il fait une volonté de puissance, l’amène à danser lui-même et à ordonner, via Lully et Molière, un spectacle de cour permanent. Par la danse où le jeune roi excelle et grâce à la musique qu’il compose pour lui, Lully le révèlera à lui-même, à la cour puis au monde. Grâce aux musiques écrites pour lui et aux chorégraphies conçues pour le mettre en valeur, Louis se mue en Roi-Soleil. En lui et par lui, l’État acquiert un caractère intemporel, sacré, incontestable…

Lully et son compagnon Molière sont les grands responsables de ce ballet à l’échelle d’un règne, ses magiciens. Lully est sa voix et beaucoup de son âme. Quels liens pouvaient unir ces trois hommes que tout au départ séparaient? Les relations de ce trio ont toujours passionné les historiens. Un roman de Philippe Beaussant, Lully ou le musicien du soleil, retrace leur histoire et leur rencontre. Le livre fera l’objet d’un film en 2 000, Le Roi danse dans une adaptation et une réalisation de Gérard Corbiau.

Le livre et le film servent à l’adaptation théâtrale du Roi danse présentée au théâtre Denise-Pelletier, le texte et l’adaptation étant signée par Emmanuelle Jimenez. L’amitié et les privilèges, les codes sociaux et la défiance, l’absolu et l’éphémère, voilà des thèmes phares qui se condensent dans cette pièce de libres penseurs assoiffés d’accomplissement.

Alors se dessine tout au long de cette histoire le portrait de la cour du Roi soleil, ses codes, les intrigues des courtisan.e.s pour être le plus proche du souverain et bénéficier de ses faveurs et un musicien assoiffé de reconnaissance, et un comédien-auteur qui fustige dans ses comédies cette micro-société de privilégié.e.s, coupé.e.s de la réalité de la France ruinée par les guerres et les folies de grandeur qui avait choisi au début de son règne le soleil comme emblème. Mais c’est aussi l’occasion de découvrir la musique du compositeur Lully. Le metteur en scène Michel-Maxime Legault se passionne pour la musique classique, en particulier l’opéra et le jeu scénique des chanteurs et travaille régulièrement avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Sa connaissance et sa passion pour la musique se ressentira dans la mise en scène pour notre plus grand plaisir.

INFOS | Le Roi danse, du 14 novembre au 9 décembre 2023, au Théâtre Denise-Pelletier. Texte et Adaptation : Emmanuelle Jimenez. Mise en scène : Michel-Maxime Legault Cette création du Théâtre Denis-Pelletier sera incarnée par Mattis Savard-Verhoeven (dans le rôle de Louis XIV), Marie-Thérèse Fortin (Anne d’Autriche), Sharon Ibgui, Simon Landry-Désy, Jean-François Nadeau et Marcel Pomerlo.

https://www.denise-pelletier.qc.ca