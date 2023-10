Maison Plein Cœur :« Une histoire de cœur et de VIH »

C’est encore sous ce thème que cette maison qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH-sida demande le soutien de la population pour sa levée de fonds annuelle. Activités récréatives et culturelles, logements, aide aux pairs, distribution alimentaire, transport pour des rendez-vous médicaux ne sont que quelques-uns des nombreux services offerts par la Maison Plein Cœur (MPC), fondée en 1991. Pourtant, d’année en année, le financement de tels organismes communautaires ne cesse de baisser, les amenant à faire appel à la générosité de donateurs et donatrices. On part en campagne du 1er novembre au 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, avec pour objectif de recueillir 50 000 $.



On sait que l’inflation a grignoté bien des budgets, on sait aussi que la pandémie a touché beaucoup de personnes et pas nécessairement pour le mieux dans bien des cas, mais des personnes séropositives sont également dans le besoin. « On sait que les temps sont durs. On ne refuse aucun montant, même la plus petite somme peut nous aider, nous comptons sur la générosité des gens », indique Denis-Martin Chabot, le gestionnaire au développement de la Maison Plein Cœur.

La chanteuse Julie Curly et la drag Barbada de Barbades ont été embrigadées comme

porte-paroles de la campagne encore cette année. Quelle chance pour la Maison Plein Cœur d’avoir de telles artistes de grand talent ! Mais ce n’est pas tout, il y a un nouveau venu cette année en la personne de « Sebz », Sébastien Aumont, qui avait fait un coming out remarqué comme personne vivant avec le VIH à l’émission de téléréalité Si on s’aimait, à TVA.

Si Barbada a essuyé des critiques de conservateurs pour son Heure du conte destinée aux enfants dans les bibliothèques, à la Maison Plein Cœur on appuie évidemment les activités artistiques de cette drag : « Nous tenons à souligner qu’on aime Barbada, qu’on veut la garder comme porte-parole, poursuit Denis-Martin Chabot. On prend position en faveur des personnes drag, trans, des personnes marginalisées. Les Sœurs de la Perpétuelle indulgence [qui sont des drags également, NDRL] sont très impliquées ici depuis des années. Nous sommes du côté de l’amour, du respect. On sait qu’il y a un mouvement de la droite en ce moment, inquiétant, qu’il y a une montée de l’homophobie, de la transphobie, mais à Maison Plein Cœur nous apportons notre soutien entier à des gens comme Barbada.»

« Une vidéo très, très drôle sera lancée pour le 1er novembre, mais je ne peux en dire plus pour le moment », souligne avec un grand sourire en coin Denis-Martin Chabot qui assume aussi le rôle de directeur général par intérim de la MPC. Tout ce qu’on sait, c’est que les porte-paroles y seront probablement… « Le VIH, c’est du sérieux, les gens vivent de la discrimination, de la sérophobie, de l’isolement aussi, mais il faut bien rire aussi de temps en temps et cette vidéo va nous faire rigoler », dit-il. « Cette campagne n’a pas seulement pour visée d’amasser des fonds, elle est là pour montrer qu’on peut bien vivre avec le VIH, mais que s’il y a des difficultés, des problèmes, la Maison est là lorsqu’on a besoin d’aide », rajoute Denis-Martin Chabot. Bon an mal an, la Maison Plein Cœur devrait bénéficier d’un budget total d’environ 1 M$, mais il lui manque toujours à peu près 15 % qu’il reste à combler par d’autres sources de financement, comme cette campagne de levée de fonds.

D’où l’objectif d’amasser 50 000 $. Le lancement de la campagne de financement se fera dans les grands locaux de la Société de développement commercial (SDC) du Village (1211, rue Sainte-Catherine Est, près du métro Beaudry), le 1er novembre prochain, en soirée. « On fait cette soirée-là dans le Village parce qu’on désire démontrer notre fierté envers le Village et notre appui à la SDC et envers les commerçants, les résidents et les personnes ayant des problèmes de consommation. C’est important pour nous de soutenir la SDC parce qu’on sait que ce n’est pas facile avec tout ce qui se passe dans le Village. »

Relance du projet d’agrandissement malgré la déception

Après l’enthousiasme général suscité par le projet d’agrandissement de la Maison Plein Cœur présenté en juin dernier, on apprenait à la mi-août que le gouvernement du Québec n’avait pas retenu ce projet d’une valeur totale se situant entre 11 et 12 M$ (incluant la réfection de la bâtisse actuelle datant du début des années 1990). Le programme Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), un programme fédéral, permet la mise en chantier d’édifices surtout dédiés à des logements sociaux, mais au Québec il est administré par le provincial alors que, dans les autres provinces, ce sont les villes qui s’en chargent. Le projet d’agrandissement visait la création d’une nouvelle aile de cinq étages avec une vingtaine de logements sociaux pour des personnes séropositives à faible revenu.

« Mais on conserve de l’espoir, dit Denis-Martin Chabot. Il existe d’autres programmes auxquels nous allons nous adresser. Il y a d’autres organismes auxquels nous pourrons faire appel, entre autres, au Fonds de solidarité de la FTQ. Nous travaillons là-dessus. » En effet, les responsables de la Maison Plein Cœur sont en constante communication avec les bureaux des députées Manon Massé (de Sainte-Marie–Saint-Jacques) et Jennifer Maccarone (de Westmount–Saint-Louis) afin de faire avancer le dossier le plus rapidement possible et de revoir les avenues potentielles. « C’est un beau projet pour la communauté, c’est pour ça qu’on n’abandonne pas, renchérit-t-il. On sait que cela va retarder le projet, mais on mettra sur pied une grande campagne de financement, différente de celle qu’on fait maintenant. Il y aura un comité qui comprendra, entre autres, le Dr Réjean Thomas, le président fondateur de la Clinique médicale l’Actuel et président du Cercle des ami.e.s de la Maison Plein Cœur et qui nous aidera à aller chercher de l’argent pour démarrer ce projet-là. » En attendant, recherchez dans vos fonds de poches, il vous reste sûrement quelques billets froissés ou, si votre fortune vous le permet, un beau chèque de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de dollars à donner ! Ce ne serait pas de refus, bien au contraire… Les centaines de bénéficiaires de la Maison Plein Cœur vous en seront reconnaissants !

INFOS | Maison Plein Cœur 1611, rue Dorion, Montréal.

T. 514-597-0554 ou https://www.maisonpleincoeur.org