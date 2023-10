Les enfants expriment leurs intérêts et leurs sensibilités de manière multiple et parfois en combinant des éléments qui, à première vue, semblent opposés. Dans Pas si différents, Jean-Philippe Morasse permet aux enfants et à leurs parents d’explorer ensemble la diversité d’expression qui s’offre à eux, loin des clichés que la société associe encore bien souvent à ce qu’est un petit garçon ou une petite fille.

Dans cet album tout-carton, destiné aux 3-6 ans, Sabine présente ses copains et copines de la garderie en insistant sur le fait que, dans le fond, « personne n’est pareil ». Par exemple, son amie Préa aime le ballet, mais veut être vétérinaire alors que Morino adore le maquillage tout en étant une experte en vélo de montagne et qu’Henri est fanatique de jeux vidéo et de hockey.

L’ensemble des clichés sont balayés du revers de la main avec Edmond qui porte du vernis à ongles alors même qu’il rêve d’être un superhéros et que le jeune Dimitri combine son amour des robes avec une passion pour le chant.

Bref, chaque enfant exprime ce qu’il est dans la plus grande liberté et sans se préoccupe du regard des autres. Sabine conclut d’ailleurs la présentation de ses amie·s en s’exclamant que c’est justement parce que chacun à des goûts variés qu’ils et elles ne sont pas si différent·es.

Un récit très sympathique et formateur, accompagné d’images rigolotes qui capteront immédiatement l’intérêt des enfants tout en générant plusieurs éclats de rire. Étalé sur 26 pages, l’album se veut le compagnon idéal pour explorer en famille la diversité des centres d’intérêt et d’expression.

INFO│Pas si différents / Jean-Philippe Morasse. Montréal : Éditions les Malins, 2023. 26p.